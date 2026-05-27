Un ejercicio de memoria a 50 años del golpe de Estado, de la mano de la editorial universitaria

Este proyecto de ingeniería de país aseguró su eficacia en la acción conjunta del Estado (Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial) y sus instituciones (Fuerzas Armadas, Gendarmería, Policía, Educación, etc.) a la que se sumó la participación de otros actores (empresarios; civiles infiltrados en las organizaciones partidarias, gremiales, estudiantiles y en grupos armados; y sectores de la Iglesia católica.). De allí la presencia de las palabras “trama” y “genocidio” en el título del libro, porque con ellas Figueroa refiere a una planificación y metodología sistemática de exterminio ya usadas en su momento por potencias como Alemania, Francia y Estados Unidos décadas antes: campos de concentración, zonificación del país, guerra de inteligencia y de contrainteligencia. Pero también incluye medidas locales y regionales: los planes Conintes (1958-1961) y Cóndor (1975), entre otras.