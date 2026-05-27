Un ejercicio de memoria a 50 años del golpe de Estado, de la mano de la editorial universitaria

Mirta Hillen
Magister en Filosofía por la Universitat Autónoma de Barcelona-Investigadora y autora de libros sobre memoria y violencia estatal
La Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán (Edunt) acaba de publicar el libro “Trama secreta del genocidio en Tucumán (1974-1982)”, de la autora Laura Eugenia Figueroa, prestigiosa abogada tucumana asesora y querellante en más de 200 causas por crímenes de lesa humanidad en nuestra provincia. En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado este libro es un valioso aporte para comprender lo ocurrido un año antes en Tucumán. El planteo central de Figueroa es que con el Operativo Independencia se puso en marcha un aceitado mecanismo estatal para exterminar un sector de la sociedad argentina y disciplinar a la población con el fin de consolidar un nuevo orden económico-político.
Este proyecto de ingeniería de país aseguró su eficacia en la acción conjunta del Estado (Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial) y sus instituciones (Fuerzas Armadas, Gendarmería, Policía, Educación, etc.) a la que se sumó la participación de otros actores (empresarios; civiles infiltrados en las organizaciones partidarias, gremiales, estudiantiles y en grupos armados; y sectores de la Iglesia católica.). De allí la presencia de las palabras “trama” y “genocidio” en el título del libro, porque con ellas Figueroa refiere a una planificación y metodología sistemática de exterminio ya usadas en su momento por potencias como Alemania, Francia y Estados Unidos décadas antes: campos de concentración, zonificación del país, guerra de inteligencia y de contrainteligencia. Pero también incluye medidas locales y regionales: los planes Conintes (1958-1961) y Cóndor (1975), entre otras.
Con el fin de que el lector común (no especialista en el tema) pueda entender el alcance de los procesos judiciales que se llevaron a cabo en Argentina desde 1984, Figueroa aborda en su libro nociones básicas de la doctrina del Derecho Internacional Público y las normas suscritas por Argentina desde 1945, confrontándolas con leyes internas promulgadas en nuestro país (Estado de sitio, desactivación de hábeas corpus, leyes de Punto Final y Obediencia Debida, indultos). También desarrolla conceptos clave como el de desaparición forzada y genocidio, que explicitan el papel del Estado.
Reconstrucción histórica
Figueroa realiza una pormenorizada reconstrucción histórica del circuito represivo en Tucumán; asimismo, describe y distingue los centros clandestinos según sus funciones. También resulta un aporte muy valioso del libro conocer el modo cómo Figueroa desarrolló el método científico que le permitió el abordaje de los hechos ocurridos en nuestra provincia a partir (y antes) del Operativo Independencia, establecer los colectivos de víctimas (trabajadores, estudiantes, profesionales, representantes gremiales) para encuadrarlos en la figura de genocidio, junto con la búsqueda de pruebas empíricas. A lo largo de sus 500 páginas el lector participa de diálogos que mantuvo la autora querellante con los testigos e inculpados en los dos juicios orales donde ella actuó como querellante: Jefatura I y Jefatura II-Arsenal Miguel de Azcuénaga.
La obra cumple el objetivo de ser una valiosa fuente de acceso a toda la documentación volcada en las megacausas de Tucumán: procesos judiciales complejos y de gran escala que agrupan múltiples expedientes, porque implican una gran cantidad tanto de imputados como de víctimas y permiten unificar juicios penales sobre delitos de lesa humanidad perpetrados en nuestra provincia en los años 1974-1983. Materiales como este, producidos en Tucumán, nos permiten investigar y generar explicaciones necesarias sobre nuestro pasado y presente.