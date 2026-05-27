Recuerdos fotográficos: 1916. En el museo que inauguraba Juan Heller tuvo lugar la rabieta de Saint-Saëns

El museo fue recibido como una de las grandes obras del Centenario. Atilio Terragni dijo que se daba “otro gran paso en la senda del progreso que ante nuestra vista se extiende”. Heller destacó que la nueva institución era “obra de nacionalismo, de buen gobierno y de solidaridad humana”. La joven Inés Field recitó el poema ”Alma helénica”, de Ricardo Jaimes Freyre. Pero cuando actuó la banda de música se vivió un momento incómodo. Saint-Saëns, que ya había estado molesto porque los pianos que había en Tucumán eran de marca alemana -en ese momento Europa estaba en guerra- y porque en la casa Breyer le habían mostrado copias de sus partituras que él consideró “ediciones pirata”, se encolerizó cuando la banda ejecutaba los acordes finales de la “Danza macabra”. Saint-Saëns dio un violento golpe con el bastón en el piso, para mostrar su total desacuerdo. Ruta se apresuró a darle explicaciones, que el anciano rechazó. Fue el último enojo del músico, que esa noche partió de regreso a Buenos Aires. Meses después le envió una carta a Ruta pidiéndole disculpas, que fue publicada en LA GACETA.