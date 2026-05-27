Emilia Danesi, al rescate del “Tucumán escondido”

- Para esta primera grabación, integrada por cinco temas, la selección fue con Juan en un “ensayo”. Le mencioné el pie femenino que tiene la propuesta, de lo cual salieron “Zamba de tus ojos” (letra de Nelly Billone y música de quien fue su esposo, Rolando Chivo Valladares) y “Milonga con sauces” (de Leda Valladares en letra y música, quien fue compositora aparte de su gran labor de recopilación de temas populares). Y de la mano de grabar piezas inéditas, incluimos “Himno de amor por Tucumán” y “Esas mujeres”, que forman parte de una cantata dedicada a la provincia que compusieron Juan y Néstor Soria y que nunca fue grabada aunque sí representada sobre un escenario un par de veces; y “La malhoja” que es de Nabor Córdoba, que es otro compositor muy olvidado de la provincia. Tres canciones son inéditas y las otras dos, poco difundidas.