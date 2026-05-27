Emilia Danesi, al rescate del “Tucumán escondido”

En diciembre de 2024, una cena entre Emilia Danesi y Juan Falú fue el germen de una flor que terminó de nacer hace un mes, cuando la primera entrega de “Tucumán escondido” salió a la luz en un recital conjunto en el Be Bop Club de la Capital Federal.
Emilia estaba regresando al país luego de varios años de vivir en el exterior, y la charla entre dos músicos que aman entrañablemente -a la distancia- la provincia había comenzado con las ganas de compartir músicas, sin un proyecto de fondo. En el discurrir de la noche encontraron coincidencias en torno a las ganas de dar a conocer obras de autores locales que no fueron grabadas ni tuvieron la proyección nacional que merecían, arrinconadas a que suenen en peñas de amigos o encuentros familiares.
Alrededor de ese carácter de canciones ocultas al conocimiento popular fue formándose la idea de hacer un primer disco, como comienzo de algo que será más grande. “Surge con la intención de revalorizar, grabar y difundir un repertorio de raíz folclórica de compositores y compositoras -principalmente-, tanto antiguos como actuales, de una provincia muy rica en lo artístico, que aún tiene muchísimo para dar y es referente en diferentes disciplinas”, dijo la cantante tucumana en diálogo con LA GACETA.
El vuelta transitoria a su tierra natal en el verano sirvió para redondear las historias que ya habían sido grabadas a dúo con Juan (ella en voz principal y él en la guitarra y acompañándola en el canto, tal como se presentaron en el espacio porteño) y en definir las próximas, en la continuación de la ambiciona idea.
- ¿Somos de esconder mucho, incluyendo en lo artístico?
- Absolutamente. El arte es un espejo de la cosmovisión que se tiene en un determinado lugar y momento histórico. Y seguramente cosas que incomodaron en el pasado, hoy pueden ser admiradas y disfrutadas con una mirada nueva.
- El nombre encierra algo de misterio...
- El título tiene que ver con dos motivos. El primero es que la música que busco rescatar sólo se puede escuchar en determinadas reuniones de un Tucumán. Además, de gran parte de material elegido ni siquiera quedan registros caseros.
- ¿Se respira una identidad femenina?
- Sí. Uno de los objetivos primordiales del proyecto es dar a conocer a compositoras de la provincia cuya obra es mucho más extensa de lo que se piensa y que no tiene la difusión que se merece, como ser Alma García (quien tiene unas 130 obras registradas en Sadaic, pero de ellas trascendieron apenas media docena), Leda Valladares, Martha Mendicute, Marcela Neme, Nancy Pedro y muchas otras, de diferentes generaciones. La idea es que haya, por lo menos, una composición femenina grabada en cada volumen.
- ¿Cómo seleccionaste el repertorio?
- Para esta primera grabación, integrada por cinco temas, la selección fue con Juan en un “ensayo”. Le mencioné el pie femenino que tiene la propuesta, de lo cual salieron “Zamba de tus ojos” (letra de Nelly Billone y música de quien fue su esposo, Rolando Chivo Valladares) y “Milonga con sauces” (de Leda Valladares en letra y música, quien fue compositora aparte de su gran labor de recopilación de temas populares). Y de la mano de grabar piezas inéditas, incluimos “Himno de amor por Tucumán” y “Esas mujeres”, que forman parte de una cantata dedicada a la provincia que compusieron Juan y Néstor Soria y que nunca fue grabada aunque sí representada sobre un escenario un par de veces; y “La malhoja” que es de Nabor Córdoba, que es otro compositor muy olvidado de la provincia. Tres canciones son inéditas y las otras dos, poco difundidas.
- ¿Puede oficiar de puente generacional?
- Definitivamente. En primer lugar por el pie femenino de la propuesta. Estamos en un momento de mucha resignificación sobre el lugar de las mujeres en general y creo que la composición musical tucumana es, entre muchas otras, una de las deudas que tenemos como provincia. Además de esto, la idea es que a medida que se graben distintas entregas, puedan sumarse a tocar músicos y músicas de la escena actual de la provincia, con lo cual propiciamos el rescate de obras antiguas pero tocadas por artistas actuales. Para esto necesito posicionar el proyecto como una propuesta de interés cultural para la provincia.
- ¿Qué implicó haber grabado con Falú?
- Justamente, es la representación misma del puente generacional que te mencionaba anteriormente. Juan es indiscutiblemente uno de los grandes guitarristas de nuestro país, pero fue, es y será uno de los difusores y defensores más acérrimos del folclore tucumano.
- ¿Su presencia en la grabación inicial del proyecto es determinante?
- Por supuesto. Fue un acierto para el lanzamiento por lo que significa simbólicamente y por las experiencias, conocimientos y guía que su camino artístico pueden darme a mí, sobre cómo ir construyendo la continuidad de esta idea.
- ¿Es más que un colega para vos?
- Es un referente. También quiero representar al folclore de mi provincia y ojalá algún día logre hacerlo con la hondura, el talento y el nivel que él lo hace. Lo admiro desde hace muchos años. Gracias a él pude venir a Buenos Aires a estudiar. Compartir la presentación con Juan fue un regalo.
- ¿Cómo fue el recital?
- Fue una noche muy especial, no sólo por la música sino por todo lo que significaba para mí: volver desde otro lugar, poner en voz a compositores y compositoras que me hicieron amar la música y el canto, y compartir estas canciones con quienes están dispuestos a escuchar, como agradecí en las redes sociales.
- ¿Qué te dio la experiencia de haber vivido en el exterior?
- Volví con la re-convicción de que en este país la cultura está más viva que nunca y de que tenemos muchísimo trabajo por hacer para rescatar lo que es nuestro. Eso, además de las ganas y el orgullo que despiertan al pensar en ayudar para lograr un poquito de ese trabajo.
- ¿Se viene pronto una segunda parte?
- Sí. “Tucumán escondido - volumen II” viene con obras de creadores de Tafí Viejo y será lanzado en el segundo semestre de este año.
- ¿Qué implica impulsar esta obra en tiempos de ninguneo oficial a la cultura?
- En lo personal creo que para discutir sobre algo, la otra parte tiene que estar a la altura. Si hay que explicar la importancia de esta iniciativa a nivel de patrimonio cultural, social, simbólico y demás, es que quizás lo oficial no es nuestra vía. Los y las destinatarios/as de este proyecto son las personas que ya han despertado un poco y en quienes ha germinado la semilla de la curiosidad por descubrir su propia historia como provincia, que sabe que “la salida es hacia adentro”. Y creo que ellos y ellas serán las personas indicadas para difundir esta propuesta.