Jaldo sostuvo que “no hay lugar para grietas” y llamó a fortalecer el diálogo

En ese marco, Chahla hizo hincapié en la importancia de mantener vivos los valores de la Revolución de Mayo a través de la inclusión, el diálogo y el contacto directo con la comunidad. “Para incluir, los diálogos no deben ser solamente palabras que decimos quienes estamos en función o los políticos, sino que realmente es importante que cumplamos esa palabra y que nos acerquemos a la gente, al más necesitado, como nosotros lo hacemos estando todos los días a la par del vecino”, reflexionó.