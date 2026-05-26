Jaldo sostuvo que “no hay lugar para grietas” y llamó a fortalecer el diálogo

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo llamó a la unidad nacional y al diálogo político ayer en Tucumán durante la Revolución de Mayo para superar la crisis socioeconómica del país.
- El reclamo ocurrió tras el Tedeum, donde la Iglesia pidió por desempleados y jubilados. Jaldo respaldó el mensaje y defendió su relación institucional con el Gobierno nacional.
- Tucumán prevé participar del nuevo consenso fiscal con la Nación, buscando garantizar condiciones equitativas y la inclusión presupuestaria de las 24 jurisdicciones del país.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó ayer por la mañana los actos oficiales por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo en San Miguel de Tucumán. La jornada comenzó con la ceremonia central en la plaza Independencia y continuó con el Solemne Tedeum en la Iglesia Catedral, donde el mandatario provincial estuvo acompañado por miembros de su gabinete, legisladores, comisionados comunales e intendentes de distintos puntos de la provincia, entre ellos la intendenta capitalina Rossana Chahla.
La ceremonia religiosa fue presidida por el arzobispo Carlos Sánchez, mientras que la homilía estuvo a cargo del obispo auxiliar Roberto Ferrari, quien dejó un mensaje con fuerte contenido social y político. Durante su reflexión, pidió escuchar los reclamos de los desempleados, los jubilados y los universitarios, y remarcó que “nadie es descartable”. Además, llamó al diálogo y sostuvo que en democracia “se puede ser adversarios, pero nunca enemigos”.
En sintonía con ese mensaje, Jaldo retomó el eje planteado durante el Tedeum e insistió en la necesidad de fortalecer el diálogo político y social. “La democracia nos permite elegir, pero no quiere decir que nos tengamos que dividir; por el contrario, nos tenemos que unir. Tiene que prevalecer el diálogo al margen de las diferencias. Hoy no hay lugar para grietas, hoy no hay lugar para divisiones”, enfatizó.
En esa línea, el mandatario defendió el vínculo institucional con la Nación y expresó su expectativa de que puedan concretarse acuerdos federales. “Todo lo que sea diálogo entre provincia y Nación es positivo. Yo no sólo lo digo, sino que lo he realizado desde el primer momento. Ojalá la Nación argentina definitivamente empiece a definir ese pacto que hemos firmado el 9 de Julio acá en Tucumán y empecemos a concretar acuerdos”, manifestó.
Jaldo también se refirió a la posibilidad de avanzar hacia un nuevo consenso fiscal impulsado por el Gobierno nacional, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipara conversaciones con mandatarios provinciales para reducir impuestos y el denominado “costo argentino”.
En ese contexto, destacó la predisposición de su gestión al diálogo, aunque remarcó la necesidad de que la Nación incluya a todas las jurisdicciones en sus políticas públicas. “Nosotros venimos haciendo, simplemente esperamos que la Nación incorpore en sus presupuestos, programas y planificaciones a los 24 distritos de la República Argentina”, sostuvo.
Asimismo, aseguró que Tucumán participará de cualquier instancia de negociación que promueva acuerdos equitativos. “No hay duda que si el ministro Caputo nos invita, vamos a seguir bregando por un acuerdo que nos permita que todos los argentinos, vivamos donde vivamos, tengamos igualdad de condiciones”, afirmó.
En ese sentido, reiteró el reclamo histórico de las provincias del interior: “No pedimos otra cosa, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos en la provincia de Tucumán”.
El mensaje de Chahla
La intendenta Chahla también destacó el mensaje surgido durante el Tedeum y vinculó el espíritu de Mayo con la necesidad de fortalecer la cercanía entre la política y la sociedad.
La jefa municipal participó tanto del acto en plaza Independencia como del Solemne Tedeum acompañada por miembros de su gabinete y, en diálogo con la prensa, hizo referencia a la gesta de Mayo de 1810, que marcó el inicio del proceso independentista y la caída del Virreinato del Río de la Plata. “Ahí comenzó la patria”, afirmó.
En ese marco, Chahla hizo hincapié en la importancia de mantener vivos los valores de la Revolución de Mayo a través de la inclusión, el diálogo y el contacto directo con la comunidad. “Para incluir, los diálogos no deben ser solamente palabras que decimos quienes estamos en función o los políticos, sino que realmente es importante que cumplamos esa palabra y que nos acerquemos a la gente, al más necesitado, como nosotros lo hacemos estando todos los días a la par del vecino”, reflexionó.
Además, remarcó la necesidad de dar respuestas concretas a las demandas cotidianas de la ciudadanía. “Al vecino no se le puede postergar una solución que podamos hacer en forma inmediata y es ahí donde estamos trabajando con toda nuestra gente”, sostuvo.
La intendenta valoró también el mensaje del obispo auxiliar Roberto Ferrari, especialmente en lo referido al compromiso con los sectores más vulnerables. “Muy lindas las palabras que dio el Obispo. Nos hacen repensar, pero también nos hacen decir que estamos por el camino correcto”, expresó.
En esa línea, insistió en que la dirigencia política debe transformar los discursos en acciones concretas y mantener una presencia activa en el territorio. “Los dirigentes tenemos que transformar las palabras en acciones concretas. Nosotros trabajamos todos los días a la par del vecino, escuchando los problemas y tratando de dar respuestas rápidas”, señaló Chahla.
Por último, consideró que las fechas patrias representan una oportunidad para recuperar valores colectivos como la solidaridad, la empatía y el compromiso ciudadano.