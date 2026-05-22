El FMI respaldó el plan económico, pero pidió liberar más el cepo y avanzar con reformas tributaria y previsional

El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina por U$S 20.000 millones y respaldó el programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el organismo insistió en la necesidad de profundizar reformas estructurales, avanzar hacia una mayor flexibilización del cepo cambiario y modificar el sistema tributario y previsional.