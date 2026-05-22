El FMI respaldó el plan económico, pero pidió liberar más el cepo y avanzar con reformas tributaria y previsional
El organismo aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina por U$S 20.000 millones. Destacó el ajuste fiscal y la baja de la inflación, aunque advirtió sobre reservas, tipo de cambio y sostenibilidad del sistema económico.
Resumen para apurados
- El FMI aprobó la revisión del acuerdo de U$S 20.000 millones con Argentina para respaldar el plan de Milei, aunque exigió acelerar la liberación del cepo cambiario.
- El aval llega tras un fuerte ajuste fiscal y una rápida desinflación, aunque persisten demoras en acumular reservas debido a la incertidumbre financiera de 2025.
- El organismo proyecta un crecimiento del 3,5% para 2026 y advierte que la sostenibilidad a largo plazo requerirá reformas profundas en los sistemas tributario y previsional.
El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina por U$S 20.000 millones y respaldó el programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el organismo insistió en la necesidad de profundizar reformas estructurales, avanzar hacia una mayor flexibilización del cepo cambiario y modificar el sistema tributario y previsional.
En el informe técnico difundido tras la revisión, el FMI destacó el ajuste fiscal aplicado por la administración libertaria y la desaceleración de la inflación, aunque advirtió que todavía persisten desafíos vinculados a la acumulación de reservas internacionales, la estabilidad cambiaria y la sostenibilidad de largo plazo del esquema económico.
El organismo proyectó para 2026 un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,5%, una inflación anual del 25%, una tasa de desempleo del 7,2% y un superávit fiscal primario equivalente al 1,4% del PBI.
Según el reporte, el ajuste implementado durante los primeros meses de gestión de Milei fue “excepcionalmente grande en comparación internacional” y resultó clave para recuperar estabilidad macroeconómica y credibilidad en la política económica.
El Fondo también resaltó que el proceso de desinflación avanzó con mayor rapidez que en otros programas de estabilización aplicados anteriormente en la Argentina.
En ese sentido, señaló que la baja de la inflación se produjo en un contexto de corrección de precios relativos, eliminación de controles y flexibilización de restricciones comerciales y financieras.
A diferencia de otras crisis económicas, el organismo destacó además que el Gobierno respetó los contratos y obligaciones de deuda y promovió la repatriación de activos mediante el blanqueo fiscal lanzado en 2024.
Las advertencias sobre reservas y cepo
Pese al respaldo general al programa económico, el FMI advirtió que la acumulación de reservas internacionales y la recuperación de la demanda de pesos avanzan más lentamente que en otros procesos de estabilización.
Según el informe, esa situación responde en parte a la incertidumbre política y financiera que atravesó el país durante 2025.
En ese marco, el organismo consideró necesario sostener las compras de divisas y mantener el esquema de mayor flexibilidad cambiaria impulsado por el Banco Central de la República Argentina.
El Fondo también planteó la necesidad de seguir avanzando en la liberación del mercado cambiario y profundizar reformas estructurales para consolidar la recuperación económica.
Reforma tributaria y previsional
Uno de los principales focos del informe estuvo puesto en el sistema tributario argentino, al que el FMI calificó como “complejo, altamente distorsivo e inestable”.
“El sistema tributario argentino sigue siendo complejo, altamente distorsivo e inestable, lo que repercute negativamente sobre el crecimiento y la competitividad”, sostuvo el organismo.
Según el reporte, la estructura impositiva actual presenta superposición de tributos entre Nación y provincias, baja eficiencia recaudatoria y fuerte dependencia de impuestos considerados distorsivos, como Ingresos Brutos.
En ese contexto, el Fondo recomendó avanzar hacia una reforma integral que contemple la ampliación de la base del impuesto a las Ganancias, la simplificación del esquema tributario para empresas, una racionalización del IVA y la eliminación de exenciones fiscales.
El organismo también insistió en la necesidad de encarar cambios en el sistema previsional para mejorar su sostenibilidad a largo plazo, aunque el informe difundido no brindó mayores precisiones sobre las medidas concretas esperadas en esa materia.