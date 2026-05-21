La actividad económica rebotó 3,5% en marzo y el Gobierno sostiene que la recuperación ya comenzó

La actividad económica mostró señales de recuperación en marzo y reforzó el discurso oficial sobre el inicio de una etapa de reactivación. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) registró un repunte intermensual de 3,5% luego de la caída de 2,1% observada en febrero.