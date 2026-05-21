La actividad económica rebotó 3,5% en marzo y el Gobierno sostiene que la recuperación ya comenzó

Resumen para apurados
- El Indec anunció que la actividad económica en Argentina creció 3,5% en marzo respecto a febrero, impulsada por el agro y la pesca, señalando el inicio de la recuperación oficial.
- El rebote del 3,5% revierte la baja de febrero. Catorce de quince sectores crecieron, liderados por la pesca y el agro; la administración pública fue la única rama que contrajo.
- El ministro Luis Caputo afirmó que la actividad logró un máximo histórico. El dato refuerza el discurso oficial de reactivación y augura una tendencia de crecimiento a largo plazo.
La actividad económica mostró señales de recuperación en marzo y reforzó el discurso oficial sobre el inicio de una etapa de reactivación. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) registró un repunte intermensual de 3,5% luego de la caída de 2,1% observada en febrero.
Con este resultado, la variación interanual alcanzó el 5,5%, mientras que el acumulado del año se ubicó en 0,4%.
De los 15 sectores relevados por el organismo estadístico, 14 mostraron mejoras respecto de marzo del año pasado. Los mayores avances se registraron en Pesca, con una suba de 30,9% interanual, y en Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un crecimiento de 17,9%.
Este último rubro fue además el de mayor incidencia positiva sobre el indicador general. Detrás se ubicaron Industria manufacturera, con una mejora de 4,6%, y Explotación de minas y canteras, que avanzó 16,3%. En conjunto, estos sectores aportaron 2,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual del Emae.
Más abajo aparecieron Intermediación financiera, con un incremento de 8,8%; Construcción, con 7,6%; Transporte y comunicaciones, con 4,7%; e Industria manufacturera, nuevamente destacada por el Indec con una mejora de 4,6%.
El dato industrial fue seguido de cerca en medio de las conversaciones que mantienen las autoridades del Ministerio de Economía con la Unión Industrial Argentina (UIA).
El único sector que presentó una caída interanual en marzo fue Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con una baja de 1,12% y una incidencia negativa de 0,06 puntos sobre el indicador general.
Tras la difusión del informe, el ministro de Economía, Luis Caputo celebró los números en la red social X. “El nivel de actividad económica alcanzó un nuevo máximo histórico en marzo”, escribió el funcionario.
Además, remarcó que el indicador tendencia-ciclo, utilizado para analizar la dinámica de largo plazo de la serie, creció 0,4% mensual y acumuló 25 meses consecutivos de crecimiento.
El dato era esperado con expectativa tanto por el Gobierno como por el mercado. Antes de conocerse el informe consolidado del Indec, Caputo ya había anticipado que distintos indicadores mostraban señales de mejora durante el tercer mes del año.