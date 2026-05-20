Secciones
EconomíaNoticias económicas

Expectativa en el mercado: el FMI define hoy el desembolso de U$S1.000 millones para la Argentina

El auxilio llegaría tras semanas de negociaciones y declaraciones cruzadas que calificaron el vínculo entre Buenos Aires y Washington como "muy cercano".

EN LA SENDA. La titular del FMI, Kristalina Georgieva, elogió el programa de acumulación de reservas que viene desarrollando la gestión de Milei.
EN LA SENDA. La titular del FMI, Kristalina Georgieva, elogió el programa de acumulación de reservas que viene desarrollando la gestión de Milei.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Directorio del FMI define hoy en Washington un desembolso de U$S 1.000 millones para Argentina tras el avance en las metas fiscales del gobierno de Javier Milei.
  • La decisión sigue al acuerdo técnico del 15 de abril. El FMI destacó el ajuste fiscal y la acumulación de reservas, pese a que el tema no figuraba en la agenda oficial.
  • De aprobarse el giro, se publicará el Staff Report con las nuevas metas macroeconómicas y se prevé un impacto positivo en las reservas y la confianza del mercado.
Resumen generado con IA

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) mantendrá una reunión clave hoy en la que podría sellarse el desembolso de U$S1.000 millones para la Argentina. A pesar de que el caso local no fue incluido en el temario oficial distribuido de forma pública, la vocera del organismo, Julie Kozack, confirmó recientemente que el tratamiento de la auditoría argentina ocurriría durante esta semana.

Las expectativas se sustentan en el acuerdo técnico alcanzado el pasado 15 de abril, en el marco de las reuniones de primavera en Washington. Este aval administrativo es el paso previo necesario para que el "board" autorice el giro de divisas, correspondientes a la segunda revisión del programa vigente.

Desde el organismo destacaron el "compromiso inquebrantable" de la administración de Javier Milei con el equilibrio fiscal. Kozack remarcó que el plan de estabilización está arrojando "resultados importantes" y valoró la reciente mejora en la calificación crediticia del país, lo que contribuyó a la reducción del riesgo país. 

Una vez que el Directorio otorgue el visto bueno final, se espera la publicación del "Staff Report", el documento detallado que revelará las nuevas metas y proyecciones acordadas entre el equipo económico y el Fondo.

Temas Fondo Monetario InternacionalBuenos AiresLuis CaputoEstados UnidosKristalina GeorgievaJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El FMI tratará la próxima semana un desembolso de U$S1.000 millones para Argentina

El FMI tratará la próxima semana un desembolso de U$S1.000 millones para Argentina

Argentina volvió a acudir a Estados Unidos para cumplir con un vencimiento de intereses con el FMI

Argentina volvió a acudir a Estados Unidos para cumplir con un vencimiento de intereses con el FMI

Lo más popular
Entre Tik Tok y subestimaciones, siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo
1

Entre Tik Tok y "subestimaciones", siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
2

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina
3

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el Negro Luengo revivió sus años con Maradona
4

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el "Negro" Luengo revivió sus años con Maradona

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso
5

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

Ranking notas premium
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
2

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución
3

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección
4

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección

Tafí Viejo, la serie: Ahí estamos nosotros, el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro
5

"Tafí Viejo", la serie: "Ahí estamos nosotros", el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro

Más Noticias
Entre Tik Tok y subestimaciones, siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo

Entre Tik Tok y "subestimaciones", siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo

Iván de Pineda reveló el motivo por el que no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes

Iván de Pineda reveló el motivo por el que no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Hombres que se levantan de noche para orinar: cuándo acudir urgente al médico

Hombres que se levantan de noche para orinar: cuándo acudir urgente al médico

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el Negro Luengo revivió sus años con Maradona

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el "Negro" Luengo revivió sus años con Maradona

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Comentarios