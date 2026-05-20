Expectativa en el mercado: el FMI define hoy el desembolso de U$S1.000 millones para la Argentina

Resumen para apurados
- El Directorio del FMI define hoy en Washington un desembolso de U$S 1.000 millones para Argentina tras el avance en las metas fiscales del gobierno de Javier Milei.
- La decisión sigue al acuerdo técnico del 15 de abril. El FMI destacó el ajuste fiscal y la acumulación de reservas, pese a que el tema no figuraba en la agenda oficial.
- De aprobarse el giro, se publicará el Staff Report con las nuevas metas macroeconómicas y se prevé un impacto positivo en las reservas y la confianza del mercado.
El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) mantendrá una reunión clave hoy en la que podría sellarse el desembolso de U$S1.000 millones para la Argentina. A pesar de que el caso local no fue incluido en el temario oficial distribuido de forma pública, la vocera del organismo, Julie Kozack, confirmó recientemente que el tratamiento de la auditoría argentina ocurriría durante esta semana.
Las expectativas se sustentan en el acuerdo técnico alcanzado el pasado 15 de abril, en el marco de las reuniones de primavera en Washington. Este aval administrativo es el paso previo necesario para que el "board" autorice el giro de divisas, correspondientes a la segunda revisión del programa vigente.
Desde el organismo destacaron el "compromiso inquebrantable" de la administración de Javier Milei con el equilibrio fiscal. Kozack remarcó que el plan de estabilización está arrojando "resultados importantes" y valoró la reciente mejora en la calificación crediticia del país, lo que contribuyó a la reducción del riesgo país.
Una vez que el Directorio otorgue el visto bueno final, se espera la publicación del "Staff Report", el documento detallado que revelará las nuevas metas y proyecciones acordadas entre el equipo económico y el Fondo.