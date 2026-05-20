Expectativa en el mercado: el FMI define hoy el desembolso de U$S1.000 millones para la Argentina

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) mantendrá una reunión clave hoy en la que podría sellarse el desembolso de U$S1.000 millones para la Argentina. A pesar de que el caso local no fue incluido en el temario oficial distribuido de forma pública, la vocera del organismo, Julie Kozack, confirmó recientemente que el tratamiento de la auditoría argentina ocurriría durante esta semana.