El FMI aprobó la revisión del acuerdo con la Argentina y habilitó un desembolso de U$S 1.000 millones

A través de un comunicado, el FMI destacó el avance de las reformas impulsadas por la administración argentina. “El impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral, así como con mejoras en el marco monetario y cambiario, lo que ha contribuido a la acumulación de reservas y a la mejora de la capacidad de Argentina para gestionar las crisis”, expresó el organismo encabezado por Kristalina Georgieva.