Crianza en Argentina: mantener a un hijo ya cuesta hasta $654.000 por mes

Resumen para apurados
- El Indec informó que en abril de 2026 el costo de crianza en Argentina osciló entre $511.763 y $654.221 por hijo, debido al alza en bienes, servicios y el valor del cuidado.
- La canasta mide alimentos, vestimenta y el tiempo de atención. El segmento de 6 a 12 años es el más caro, mientras que el cuidado es el gasto mayor en niños de 1 a 3 años.
- Con un salto interanual de $100.000, estas cifras presionan el presupuesto familiar y sirven como referencia judicial para determinar cuotas alimentarias en todo el país.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los costos actualizados para cubrir la crianza de niños y adolescentes en Argentina. Durante abril de 2026, las familias necesitaron entre $511.763 y $654.221, dependiendo del tramo etario. Estas cifras no solo contemplan alimentos y servicios básicos, sino también la valoración económica del tiempo dedicado al cuidado.
El costo por edades
La canasta se divide en cuatro grupos principales, al reflejar las necesidades específicas de cada etapa del desarrollo:
-Menores de 1 año: $511.763
-De 1 a 3 años: $609.574
-De 4 a 5 años: $520.413
-De 6 a 12 años: $654.221
Los dos pilares del gasto
El informe desglosa el costo total en dos componentes clave:
1- Bienes y servicios: incluye alimentación, vestimenta, transporte, educación y vivienda. Para un niño de primaria (6-12 años), este ítem asciende a $339.626**.
2- Costo del cuidado: representa el valor monetario del tiempo destinado a la atención del menor. Se calcula según las horas necesarias y el salario vigente para el personal de casas particulares. En el caso de los niños de 1 a 3 años, este es el componente más pesado, alcanzando los $394.611 debido a la alta demanda de atención personalizada.
Salto interanual
La comparación con abril de 2025 revela el impacto de la inflación y los ajustes salariales. En promedio, la canasta de crianza subió más de $100.000 en un año para todos los niveles. El incremento más notable se dio en la franja de 6 a 12 años, que pasó de $515.984 a los actuales $654.221.