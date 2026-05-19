Crianza en Argentina: mantener a un hijo ya cuesta hasta $654.000 por mes

Salto interanual

La comparación con abril de 2025 revela el impacto de la inflación y los ajustes salariales. En promedio, la canasta de crianza subió más de $100.000 en un año para todos los niveles. El incremento más notable se dio en la franja de 6 a 12 años, que pasó de $515.984 a los actuales $654.221.