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Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

Alejandro Sangenis. CAPTURA DE VIDEO.
Alejandro Sangenis. CAPTURA DE VIDEO.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La política de Tucumán se agita por la renuncia de Alejandro Sangenis en la Capital, críticas del radical José Cano y la antesala de los festejos patrios del 25 de mayo.
  • El escenario se da por disputas en el municipio tucumano y tras las recientes advertencias de Cano sobre el desfinanciamiento estatal del Banco de Datos Genéticos.
  • Estas disputas amenazan con quebrar el diálogo entre el oficialismo de Osvaldo Jaldo y la oposición, lo que podría reconfigurar las alianzas políticas clave en Tucumán.
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