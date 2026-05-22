Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical

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Resumen para apurados
- La política de Tucumán se agita por la renuncia de Alejandro Sangenis en la Capital, críticas del radical José Cano y la antesala de los festejos patrios del 25 de mayo.
- El escenario se da por disputas en el municipio tucumano y tras las recientes advertencias de Cano sobre el desfinanciamiento estatal del Banco de Datos Genéticos.
- Estas disputas amenazan con quebrar el diálogo entre el oficialismo de Osvaldo Jaldo y la oposición, lo que podría reconfigurar las alianzas políticas clave en Tucumán.
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