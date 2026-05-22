Llegarán U$S1.000 millones a la Argentina tras el aval técnico del FMI

A pesar del fuerte respaldo, el organismo expuso que la ejecución del programa mostró un comportamiento dispar hasta finales de 2025. El principal desencadenante de esta advertencia fue el incumplimiento de la meta cuantitativa relacionada con la acumulación de reservas internacionales netas (RIN) para el cierre de diciembre. Según detalló el FMI, la creciente incertidumbre política que atravesó el país durante el año anterior afectó transitoriamente variables macroeconómicas sensibles como el crecimiento de la actividad, el proceso de desinflación y la estabilidad del frente externo. No obstante, el organismo matizó este desvío al señalar que el Gobierno implementó con rapidez medidas correctivas eficaces que permitieron estabilizar los mercados, encauzar la acumulación de divisas y reducir sustancialmente los diferenciales de los bonos soberanos.