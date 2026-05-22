Caos en el Congo: escala la violencia y se dificulta la ayuda para enfrentar el ébola
La falta de información y los mitos sobre la enfermedad en las comunidades de la República Democrática del Congo desatan ataques violentos contra centros de salud, obstaculizando los esfuerzos ante un preocupante aumento de casos sospechosos.
Resumen para apurados
- Este jueves, manifestantes atacaron un hospital en el Congo para llevarse el cuerpo de una víctima de ébola, desatando incendios que complican la contención de la enfermedad.
- El ataque con proyectiles e incendios ocurrió tras prohibirse retirar un cadáver. En la región predomina la desinformación y el mito de que el ébola es una mentira inexistente.
- Con casi 600 casos sospechosos, la OMS advierte que la violencia frena la ayuda sanitaria. Se prevé un aumento de contagios si no se revierte la desinformación comunitaria.
Este jueves un grupo de personas prendió fuego a dos carpas de atención médica en el Hospital General de Rwampara en la República Democrática del Congo. El hecho tuvo lugar luego de que personal de la clínica impidiera retirar el cuerpo de un hombre que presuntamente habría fallecido por ébola. Según las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la escalada de violencia está impidiendo las labores para combatir la enfermedad.
El periódico BBC pudo tener contacto con uno de los involucrados en la escena. El político Luc Mambele, quien presenció el ataque, declaró que los manifestantes, familiares del joven fallecido, fueron los responsables de prender fuego a las dos carpas que se utilizaban como salas de aislamiento. “Comenzaron a lanzar proyectiles contra el hospital”, declaró.
Retención del cuerpo de un hombre fallecido por ébola
Desde el inicio de la alerta emitida por la OMS, las autoridades sanitarias pidieron especial cuidado en el tratamiento y los ritos funerales de personas fallecidas por ébola. Los cuerpos continúan siendo focos altamente infecciosos. Por ello, las autoridades buscan garantizar un entierro seguro que evite la propagación del virus.
En las carpas atacadas se albergaban –bajo aislamiento– seis pacientes con ébola que estaban siendo supervisados por la Alianza para la Acción Médica Internacional (Alima). Después del incendio, debieron ser trasladados al interior del hospital.
El hombre fallecido era una personalidad reconocida en el distrito de Rwampara, razón por la que quienes lo conocían intentaron recuperar su cuerpo. Jean-Claude Mukendi, responsable de la seguridad en los protocolos para controlar el ébola en Ituri, declaró a Associated Press que los atacantes no “comprenden la realidad de la enfermedad”.
Falta de información por los casos de ébola
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, declaró que hay casi 600 casos sospechosos de ébola y también 139 muertes sospechosas. Se espera que los números informados continúen ascendiendo, debido al tiempo que circuló el virus antes de que se declarara la alerta. Aunque a principios de mayo se empezó a analizar la crisis, no fue sino hasta dos semanas después cuando se identificó el virus Bundibugyo.
En medio de la apremiante situación sanitaria, según informó CNN Español, Alima alertó por la difusión de información incorrecta o no confirmada que circula en redes sociales e Internet. Por otra parte, Mambele declaró que la población cree que “el ébola es una mentira”. “La población no está suficientemente informada ni concientizada sobre lo que está ocurriendo. Para miembros de las comunidades más remotas, el ébola es un invento de los blancos; no existe”, sentenció Mambele.