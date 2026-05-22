Caos en el Congo: escala la violencia y se dificulta la ayuda para enfrentar el ébola

En medio de la apremiante situación sanitaria, según informó CNN Español, Alima alertó por la difusión de información incorrecta o no confirmada que circula en redes sociales e Internet. Por otra parte, Mambele declaró que la población cree que “el ébola es una mentira”. “La población no está suficientemente informada ni concientizada sobre lo que está ocurriendo. Para miembros de las comunidades más remotas, el ébola es un invento de los blancos; no existe”, sentenció Mambele.