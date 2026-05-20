El pueblo argentino que es considerado un "museo a cielo abierto" y es uno de los más lindos del mundo

Esta estratégica ubicación no era casualidad. El poblado se erigió justo en medio de los dos caminos reales: el del bajo y el del alto. De esta manera, la élite gobernante ejercía un control absoluto sobre las dos vías principales que conectaban el Virreinato del Río de la Plata con el del Alto Perú. Esta red de comunicación y postas, establecida en el siglo XVIII por el rey Carlos III, aún sobrevive en los alrededores del pueblo a través de parajes históricos como las postas de Intihuasi, Santa Cruz y San Pedro Viejo, que invitan a los viajeros a revivir los antiguos trayectos coloniales.