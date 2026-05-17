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La OMS declaró la emergencia sanitaria internacional por el avance del ébola en África

Especialistas y autoridades sanitarias africanas advirtieron sobre el riesgo de una rápida propagación debido al intenso movimiento migratorio entre las zonas afectadas.

La OMS declaró la emergencia sanitaria internacional por el avance del ébola en África
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La OMS declaró emergencia sanitaria internacional este domingo por un brote de ébola (variante Bundibugyo) en Congo y Uganda que ya causó más de 80 muertes en la región africana.
  • El brote surgió en Ituri y llegó a la capital de Uganda, Kampala. Autoridades advierten sobre la propagación por flujos migratorios y una tasa de mortalidad de entre el 60% y 80%.
  • La medida busca garantizar financiamiento y coordinación global para contener el virus. Se espera que la vigilancia epidemiológica evite que el brote alcance niveles de pandemia.
Resumen generado con IA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo la emergencia de salud pública de importancia internacional ante el avance de un brote de ébola en África, provocado por la variante Bundibugyo, que ya dejó más de 80 muertos en la República Democrática del Congo y encendió las alarmas en Uganda.

La medida fue anunciada luego de que las autoridades sanitarias detectaran un crecimiento acelerado de contagios en la provincia congoleña de Ituri, donde se registraron ocho casos confirmados por laboratorio, cerca de 300 sospechosos y decenas de fallecimientos vinculados al virus.

Preocupación por la expansión del ébola en Uganda

La situación se agravó en las últimas horas tras confirmarse dos contagios positivos y una muerte en Kampala, la capital de Uganda. Según informaron organismos internacionales, los pacientes no presentaban vínculos epidemiológicos entre sí, lo que hace sospechar de una posible circulación comunitaria del virus.

Especialistas y autoridades sanitarias africanas advirtieron sobre el riesgo de una rápida propagación debido al intenso movimiento migratorio entre las zonas afectadas.

Qué es la variante Bundibugyo del ébola

El brote actual está relacionado con la variante Bundibugyo del virus del ébola, una de las cepas más peligrosas detectadas en África en los últimos años.

El ébola es una enfermedad altamente letal, con una tasa de mortalidad que puede oscilar entre el 60% y el 80%. Se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales infectados.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

fiebre alta;

debilidad extrema;

dolores musculares;

hemorragias internas y externas;

vómitos y diarrea.

La OMS pidió coordinación internacional urgente

A pesar de declarar la emergencia sanitaria internacional, la OMS aclaró que el brote todavía no cumple formalmente con todos los criterios legales establecidos por el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) para ser considerado una pandemia.

Sin embargo, el organismo exigió una coordinación global inmediata para fortalecer los controles sanitarios, aumentar la vigilancia epidemiológica y acelerar el envío de tratamientos experimentales e insumos médicos.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) convocaron a una cumbre de urgencia junto a especialistas de Estados Unidos, China y Europa para coordinar acciones frente al brote.

Alerta global por el avance del virus

El último antecedente importante de ébola en la República Democrática del Congo se había registrado a fines de 2025 en la provincia de Kasai.

Con esta nueva declaración de emergencia internacional, la OMS busca garantizar financiamiento urgente y apoyo científico para evitar que el virus continúe expandiéndose en el continente africano y llegue a otras regiones del mundo.

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