La OMS alerta que el mundo transita una “época peligrosa” por las crisis del ébola y hantavirus

Debido al retraso acumulado en los debates, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pronunciará hoy su discurso principal. Ayer advirtió que el reciente brote de hantavirus y la epidemia de ébola “son apenas las crisis más recientes en nuestro mundo, presa de múltiples turbulencias”. El alto funcionario agregó que “desde los conflictos hasta las crisis económicas, pasando por el cambio climático y la reducción de la ayuda internacional, vivimos una época difícil, peligrosa y fuente de divisiones”.