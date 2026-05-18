Ébola: qué se sabe del brote que llevó a la OMS a declarar emergencia internacional

“Debemos estar informados pero tomarlo con ecuanimidad, no caer en pánico ni en complacencia”, señaló Macías Hernández. A su vez, el médico alertó que el ébola sí es una enfermedad grave para la que no hay una vacuna o tratamiento conocido hasta ahora. “Hasta donde sabemos, este virus se transmite casi exclusivamente por contacto. No es como el virus del Covid-19 o de la influenza, que tienen gran facilidad de transmitirse por vías aéreas y eso ya debe tranquilizar”, apuntó.