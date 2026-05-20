¿Mensaje para Manuel Adorni?: Patricia Bullrich adelantó su declaración jurada
La senadora presentó la actualización patrimonial más de dos meses antes del vencimiento del plazo. El gesto se interpreta como una nueva señal de distancia con el jefe de Gabinete, cuestionado por no informar aún sus bienes.
Resumen para apurados
- La senadora Patricia Bullrich presentó de forma anticipada su declaración jurada este martes ante la Oficina Anticorrupción de Argentina para presionar a Manuel Adorni.
- El trámite se realizó 70 días antes del vencimiento, en medio de tensiones con Adorni, quien afronta denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito y aún no declaró sus bienes.
- El gesto profundiza la interna del oficialismo y marca la distancia de Bullrich con el entorno de Milei, anticipando disputas por candidaturas y reformas legislativas claves.
La senadora nacional Patricia Bullrich presentó este martes la actualización de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, en un movimiento que volvió a exponer las diferencias internas dentro del oficialismo y que fue leído como un mensaje directo hacia Manuel Adorni.
La dirigente realizó la presentación correspondiente al período 2025 el 19 de mayo, mediante el sistema de la Oficina Anticorrupción. El trámite quedó registrado bajo el formulario 1245 de declaración patrimonial integral.
La documentación ingresó al sistema de ARCA más de 70 días antes del vencimiento del plazo legal, previsto para el 31 de julio. Según consta en el expediente administrativo, la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión del Senado recibió formalmente la presentación este 20 de mayo, según publicó Clarín.
El gesto cobra relevancia en medio de la tensión creciente entre Bullrich y Adorni, quien todavía no actualizó su declaración jurada de bienes mientras enfrenta investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.
Las causas avanzaron luego de que trascendieran millonarias refacciones realizadas en la vivienda que posee en un country de Exaltación de la Cruz y gastos vinculados a viajes de alto costo que, según las denuncias, no coincidirían con el patrimonio declarado oficialmente.
Bullrich ya había tomado distancia pública del funcionario semanas atrás, cuando sostuvo en una entrevista televisiva que Adorni debía adelantar su declaración jurada “de manera urgente”.
Esa postura provocó diferencias dentro del Gobierno e incluso con el presidente Javier Milei. Según trascendió, durante una reunión el mandatario le pidió a la senadora que no interrumpiera mientras intentaba exponer sus argumentos sobre el tema.
La situación también profundizó la interna con Karina Milei. Aunque algunos sectores del oficialismo impulsan a Bullrich como posible candidata a jefa de Gobierno, la legisladora nunca formalizó esa alternativa y desde hace tiempo mantiene contactos vinculados a una eventual candidatura nacional.
La ex ministra de Seguridad perdió influencia interna desde que dejó el cargo para pasar a desempeñarse como una de las principales espadas legislativas del Gobierno en el Senado. Actualmente participa de las reuniones de mesa política, aunque ya no integra los encuentros de gabinete.
En el plano legislativo también mantiene diferencias con sectores del oficialismo. Bullrich rechaza el avance del proyecto para eliminar las PASO y cuestiona distintos puntos de la reforma política. Considera que las primarias siguen siendo una herramienta útil para los partidos y sostiene que las candidaturas del próximo año deben negociarse con los gobernadores aliados.
El patrimonio declarado por Bullrich
La última declaración jurada presentada por Bullrich había sido realizada el 26 de diciembre pasado, tras asumir como senadora nacional. En ese documento informó un patrimonio total de $223.082.473.
Entre los bienes declarados figura un departamento con cochera en el barrio porteño de Palermo, adquirido en 1993 y valuado en $134.823.364. La cochera, por su parte, fue valuada en $5.200.000.
Además, declaró un 33,33% de una propiedad rural heredada en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, con una valuación de $69.918.500, junto con cajas de ahorro en pesos y en dólares.