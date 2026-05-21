Los vuelos narco, el tema central de los dos encuentros del Consejo de Seguridad Interior que se desarrollarán hoy y mañana en Tucumán

El encuentro comenzará oficialmente hoy en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas (Crisóstomo Álvarez al 700) con el inicio del curso avanzado de Lucha contra el Narcotráfico, destinado a las fuerzas de seguridad provinciales y federales. Entre los temas previstos figuran el funcionamiento del grupo operativo del NOA, el control y fiscalización de precursores químicos, el análisis e integración de información y la cooperación internacional. Para mañana están previstas exposiciones sobre los resultados del Operativo Lapacho, el lavado de activos provenientes del narcotráfico, el estado de situación y los desafíos del mercado de drogas sintéticas.