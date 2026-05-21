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Los vuelos narco, el tema central de los dos encuentros del Consejo de Seguridad Interior que se desarrollarán hoy y mañana en Tucumán

Funcionarios nacionales disertarán entre hoy y mañana sobre distintos puntos vinculados al transporte de drogas.

Los vuelos narco, el tema central de los dos encuentros del Consejo de Seguridad Interior que se desarrollarán hoy y mañana en Tucumán
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

La agenda de trabajo de la reunión del Consejo de Seguridad Interior incluye un amplio temario. Funcionarios nacionales disertarán entre hoy y mañana sobre distintos puntos, aunque la cuestión de los vuelos narcos tendrá un tratamiento central.

El encuentro comenzará oficialmente hoy en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas (Crisóstomo Álvarez al 700) con el inicio del curso avanzado de Lucha contra el Narcotráfico, destinado a las fuerzas de seguridad provinciales y federales. Entre los temas previstos figuran el funcionamiento del grupo operativo del NOA, el control y fiscalización de precursores químicos, el análisis e integración de información y la cooperación internacional. Para mañana están previstas exposiciones sobre los resultados del Operativo Lapacho, el lavado de activos provenientes del narcotráfico, el estado de situación y los desafíos del mercado de drogas sintéticas.

Reunión política

También mañana, en la Casa de Gobierno, se desarrollará la reunión política del Consejo de Seguridad Interior. Las actividades comenzarán a las 10 con un acto protocolar encabezado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y los gobernadores Osvaldo Jaldo, Elías Suárez y Gustavo Sáenz. Catamarca y Jujuy, en cambio, estarán representadas por otros funcionarios, luego de que sus mandatarios anunciaran que no podrán participar del encuentro.

El Consejo de Seguridad Interior del NOA discutirá cómo frenar el avance narco en la región

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En esta reunión, el tema central será la incidencia de los vuelos narcos. Las autoridades nacionales explicarán los detalles del Programa Colibrí. Se trata de una iniciativa internacional destinada a combatir el narcotráfico aéreo, especialmente el transporte de cocaína en avionetas clandestinas y vuelos no comerciales. Está impulsado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y financiado por la Unión Europea. En ese sentido, se expondrán los resultados conseguidos en los operativos Paranumo (operativo regional orientado a detectar y monitorear vuelos irregulares y posibles pistas clandestinas) y Zafiro (investigación internacional vinculada al tráfico de marihuana desde Paraguay hacia Chile).

El NOA ante una amenaza narco que ya no admite parches

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También habrá una charla sobre la detección del Tránsito Aéreo Irregular (TAI), cuál es el rol de Gendarmería Nacional y qué protocolo aplica. Como novedad, funcionarios de la Policía Federal hablarán sobre los detalles del Operativo Avioneta, la investigación que permitió secuestrar más de 400 kilos de cocaína en Santa Fe hace pocas semanas.

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