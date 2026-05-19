Licencias estudiantiles: qué derechos tienen los alumnos de la UNT y cómo pedirlas

Resumen para apurados
- La ASPE de la UNT difundió una guía para que alumnos gestionen licencias por salud o embarazo en Tucumán, buscando evitar que pierdan la regularidad académica por inasistencias.
- El trámite requiere validación médica en ASPE dentro de las 48 horas de la falta. Cubre tratamientos cortos, largos y salud mental, pero no fallecimientos o eventos deportivos.
- Esta normativa es clave para reducir la deserción estudiantil ante crisis de salud o estrés. Facilita que el alumno sostenga su cursada y reprograme exámenes de forma oficial.
Faltar a clases, perder un parcial o ausentarse varios días por cuestiones de salud puede convertirse en un problema para muchos estudiantes universitarios. En medio de parciales, trámites y cursados intensos, no todos conocen qué derechos tienen ni cómo justificar sus inasistencias. Por eso, la Acción Social para Estudiantes (ASPE) difundió una guía sobre el sistema de licencias estudiantiles de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y explicó en qué casos interviene el organismo.
La licencia estudiantil permite suspender temporalmente las actividades académicas por situaciones específicas, sin perder las condiciones académicas ya obtenidas. Esto incluye la posibilidad de justificar faltas, mantener la regularidad y reprogramar parciales o exámenes finales según cada situación.
En qué casos interviene ASPE
Entre las situaciones contempladas aparecen problemas de salud, tratamientos médicos, embarazo, maternidad y donación de órganos.
En el caso de tratamientos cortos, la licencia puede extenderse hasta 30 días por año, ya sea de manera continua o discontinua. Para tratamientos prolongados, el plazo puede llegar hasta un año e incluye afecciones de salud mental. Además, quienes tengan enfermedades crónicas podrán acceder a nuevas licencias en caso de recaídas o continuidad del tratamiento.
ASPE también interviene en licencias por embarazo y maternidad, con un máximo de 30 días, y en casos de donación de órganos.
Los casos que no cubre la licencia médica
La guía también aclara qué situaciones no dependen de ASPE. Entre ellas aparecen licencias por paternidad, fallecimiento de familiares, actividades académicas, eventos deportivos, científicos o culturales y casos fortuitos o de fuerza mayor.
En esas situaciones, los estudiantes deberán dirigirse directamente al área correspondiente de su unidad académica y presentar la documentación requerida.
Cómo justificar una inasistencia
El procedimiento tiene varios pasos y debe hacerse dentro de las 48 horas posteriores a la falta.
Primero, el estudiante debe presentarse en ASPE para una revisión médica u odontológica. Allí, un profesional podrá validar el certificado presentado o emitir uno nuevo. Si la persona no puede trasladarse por reposo absoluto o cirugía, un familiar podrá acercar la documentación.
Luego, ASPE realiza el control y la validación del certificado médico. Finalmente, el estudiante debe presentar el certificado autorizado junto con el formulario correspondiente en Mesa de Entradas de su facultad para completar el trámite.
Desde ASPE recordaron además que el organismo autoriza y valida las licencias, pero que la aprobación final depende de cada unidad académica. En una etapa universitaria atravesada por exámenes, estrés y problemas de salud, conocer estos procedimientos puede marcar la diferencia entre perder una materia o sostener la cursada.