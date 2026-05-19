Licencias estudiantiles: qué derechos tienen los alumnos de la UNT y cómo pedirlas

Faltar a clases, perder un parcial o ausentarse varios días por cuestiones de salud puede convertirse en un problema para muchos estudiantes universitarios. En medio de parciales, trámites y cursados intensos, no todos conocen qué derechos tienen ni cómo justificar sus inasistencias. Por eso, la Acción Social para Estudiantes (ASPE) difundió una guía sobre el sistema de licencias estudiantiles de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y explicó en qué casos interviene el organismo.