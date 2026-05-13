Dos tucumanas en la frontera espacial del estudio del Parkinson

Mientras SkyBio LLC -la compañía que tiene la licencia de la molécula- avanza en el camino regulatorio y se prepara para los ensayos clínicos, el equipo tucumano sigue en la “sintonía fina” del desarrollo. “Tenemos resultados sólidos en laboratorio y en modelos animales, pero aún falta el paso clave: los ensayos en personas. Un punto importante es que la síntesis de la molécula ya se pudo escalar y fue evaluada en una CRO de Washington, donde se obtuvieron resultados consistentes. Con ese nivel de avance, el desarrollo está en condiciones de iniciar el proceso regulatorio para una solicitud de Nuevo Fármaco en Investigación (IND, por las siglas en inglés de Investigational New Drug) ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por las siglas en inglés de Food and Drugs Administration), que es la instancia donde se evalúa si un candidato puede pasar a estudios clínicos en humano”, dijo. Pero puso un límite a cualquier expectativa apresurada: “El camino sigue siendo exigente y depende de la evidencia en cada etapa”.