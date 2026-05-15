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La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT

El tribunal suspendió la postulación del actual rector al considerar que un tercer período consecutivo podría violar el Estatuto y el principio de alternancia institucional.

El rector Sergio Pagani no podrá ir por otro período al frente de la UNT. El rector Sergio Pagani no podrá ir por otro período al frente de la UNT.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Federal de Tucumán suspendió la candidatura de Sergio Pagani a rector de la UNT para evitar un tercer mandato consecutivo y cumplir con el estatuto de alternancia.
  • La justicia determinó que una nueva postulación vulneraría las normas institucionales. La medida surge en medio del proceso de renovación de autoridades en la universidad nacional.
  • Esta resolución judicial obliga a la UNT a buscar nuevos liderazgos para el Rectorado, marcando un hito legal sobre los límites a la reelección en el ámbito académico regional.
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