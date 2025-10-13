Secciones
SociedadEducación

Jóvenes arquitectos de la UNT ganan el primer premio de una competencia mundial

Cuatro egresados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), Belisario Terán, Valentina Ríos, Scott Wilde y Lucas Saavedra, obtuvieron el primer puesto en Diseño Urbano del certamen Inspireli. Este es su proyecto.

EL EQUIPO TUCUMANO. Los arquitectos premiados son Belisario Terán, Scott Wilde, Valentina Ríos Jaimes y Lucas Saavedra. / FAU-UNT EL EQUIPO TUCUMANO. Los arquitectos premiados son Belisario Terán, Scott Wilde, Valentina Ríos Jaimes y Lucas Saavedra. / FAU-UNT
Hace 8 Min

Un proyecto arquitectónico con alma tucumana conquistó un reconocimiento internacional. En la décima edición de los Inspireli Awards, uno de los certámenes más prestigiosos para jóvenes arquitectos, urbanistas y diseñadores, un grupo de estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se llevó el primer premio en la categoría de Diseño Urbano. La ceremonia se realizó el 6 de octubre de 2025 en Praga, República Checa.

El concurso mundial convocó a postulantes de arquitectura, diseño y urbanismo de más de 70 países, y a 1.500 proyectos. Lo respalda ArchDaily, Graphisoft e Inspireli Education, y premia a los ganadores con apoyos económicos, licencias de software profesional y una importante proyección internacional.

RECONOCIMIENTO. La ceremonia de premiación de los Inspireli se realizó el 6 de octubre de 2025, y fue transmitida desde Praga, República Checa. / FAU-UNT RECONOCIMIENTO. La ceremonia de premiación de los Inspireli se realizó el 6 de octubre de 2025, y fue transmitida desde Praga, República Checa. / FAU-UNT

El “Centro de Observación Astronómica Ñawi”

El proyecto tucumano ganador, “Centro de Observación Astronómica Ñawi”, se destaca por su originalidad y profundidad, y por su capacidad para conectar ciencia, cultura y naturaleza, todo dentro del paisaje de los Valles Calchaquíes. Los autores Belisario Terán, Valentina Ríos Jaimes, Scott Wilde y Lucas Saavedra, con la supervisión del Taller Combes, desarrollaron esta propuesta para potenciar el turismo científico y cultural en la provincia.

"El proyecto surge de la necesidad de fortalecer la oferta turística de Tucumán, con énfasis en los valles", explicaba Valentina en una nota de los finalistas con LA GACETA. El diseño premiado integra un museo interactivo, un auditorio, restaurante, un hotel con spa y espacios educativos.

Además de la relevancia arquitectónica, el proyecto hace hincapié en la sustentabilidad. "Queríamos que la construcción respetara el entorno natural, utilizando materiales locales y aplicando soluciones energéticas eficientes", comentaba Ríos. El nombre “Ñawi”, que en quechua significa "ojo", simboliza la conexión entre el cielo y la tierra, con el telescopio como el "ojo" que permite ver más allá.

EN LOS VALLES CALCHAQUÌES. El diseño busca respetar el entorno natural, aprovechar materiales locales y aplicar estrategias de sustentabilidad y eficiencia energética. / CORTESÍA VALENTINA RÍOS EN LOS VALLES CALCHAQUÌES. El diseño busca respetar el entorno natural, aprovechar materiales locales y aplicar estrategias de sustentabilidad y eficiencia energética. / CORTESÍA VALENTINA RÍOS
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO. El diseño integra el cielo nocturno como protagonista del paisaje. / CORTESÍA VALENTINA RIOS OBSERVATORIO ASTRONÓMICO. El diseño integra el cielo nocturno como protagonista del paisaje. / CORTESÍA VALENTINA RIOS
DE NOCHE. Además de la relevancia arquitectónica, el proyecto se destaca por su compromiso con la sustentabilidad. / CORTESÍA VALENTINA RIOS DE NOCHE. Además de la relevancia arquitectónica, el proyecto se destaca por su compromiso con la sustentabilidad. / CORTESÍA VALENTINA RIOS

Un aporte a la cultura y economía de Tucumán

Este tipo de iniciativas, que promueven el astroturismo, se alinea con una tendencia creciente en el Noroeste argentino, con el Observatorio de Ampimpa y otros proyectos similares en Salta y Jujuy, que posicionan al NOA como un destino ideal para el turismo astronómico.

El galardón obtenido en los Inspireli Awards no es sólo un reconocimiento al talento y la dedicación de estos jóvenes, sino también un respaldo a la formación académica que reciben en la FAU-UNT. "Este premio nos impulsa a seguir innovando y a llevar nuestras ideas más allá de las fronteras", afirmaron los ganadores con entusiasmo.

Con esta victoria, los jóvenes arquitectos de la FAU pusieron de manifiesto su talento y visión, además del potencial de Tucumán como referencia en el mundo de la arquitectura y el astroturismo. El "Centro de Observación Astronómica Ñawi" es sólo el comienzo de un futuro lleno de posibilidades, que sin duda contribuirá al crecimiento cultural y económico de la región.

El proyecto premiado en los Inspireli Awards representa mucho más que una propuesta arquitectónica: es un símbolo de la creatividad y el compromiso de los jóvenes tucumanos con su tierra y su futuro. La arquitectura no solo es diseño, sino también una herramienta para transformar realidades. Y estos estudiantes demostraron que, con pasión y trabajo, se puede alcanzar las estrellas.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánValles CalchaquíesFacultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de TucumánArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo el joven Adarsh Kumar cambió la educación y ganó un gran premio mundial

Cómo el joven Adarsh Kumar cambió la educación y ganó un gran premio mundial

IA y patrimonio lingüístico de la humanidad en riesgo

IA y patrimonio lingüístico de la humanidad en riesgo

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 5 de octubre?

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 5 de octubre?

Lo más popular
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora
1

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”
2

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones
3

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
4

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzan hoy sus ideas en LG Play
5

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzan hoy sus ideas en LG Play

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol
6

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol

Más Noticias
Vacaciones 2026: las cinco playas paradisíacas desconocidas en Argentina

Vacaciones 2026: las cinco playas paradisíacas desconocidas en Argentina

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Atención conductores: mapa de los cortes de tránsito por obras de la SAT y la municipalidad

Atención conductores: mapa de los cortes de tránsito por obras de la SAT y la municipalidad

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

El tiempo en Tucumán: mucho sol en el inicio de una semana que será calurosa

El tiempo en Tucumán: mucho sol en el inicio de una semana que será calurosa

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 12 de octubre?

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 12 de octubre?

Comentarios