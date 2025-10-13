Jóvenes arquitectos de la UNT ganan el primer premio de una competencia mundial

Un proyecto arquitectónico con alma tucumana conquistó un reconocimiento internacional. En la décima edición de los Inspireli Awards, uno de los certámenes más prestigiosos para jóvenes arquitectos, urbanistas y diseñadores, un grupo de estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se llevó el primer premio en la categoría de Diseño Urbano. La ceremonia se realizó el 6 de octubre de 2025 en Praga, República Checa.