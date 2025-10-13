Jóvenes arquitectos de la UNT ganan el primer premio de una competencia mundial

Un proyecto arquitectónico con alma tucumana conquistó un reconocimiento internacional. En la décima edición de los Inspireli Awards, uno de los certámenes más prestigiosos para jóvenes arquitectos, urbanistas y diseñadores, un grupo de estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se llevó el primer premio en la categoría de Diseño Urbano. La ceremonia se realizó el 6 de octubre de 2025 en Praga, República Checa.
El concurso mundial convocó a postulantes de arquitectura, diseño y urbanismo de más de 70 países, y a 1.500 proyectos. Lo respalda ArchDaily, Graphisoft e Inspireli Education, y premia a los ganadores con apoyos económicos, licencias de software profesional y una importante proyección internacional.
El “Centro de Observación Astronómica Ñawi”
El proyecto tucumano ganador, “Centro de Observación Astronómica Ñawi”, se destaca por su originalidad y profundidad, y por su capacidad para conectar ciencia, cultura y naturaleza, todo dentro del paisaje de los Valles Calchaquíes. Los autores Belisario Terán, Valentina Ríos Jaimes, Scott Wilde y Lucas Saavedra, con la supervisión del Taller Combes, desarrollaron esta propuesta para potenciar el turismo científico y cultural en la provincia.
"El proyecto surge de la necesidad de fortalecer la oferta turística de Tucumán, con énfasis en los valles", explicaba Valentina en una nota de los finalistas con LA GACETA. El diseño premiado integra un museo interactivo, un auditorio, restaurante, un hotel con spa y espacios educativos.
Además de la relevancia arquitectónica, el proyecto hace hincapié en la sustentabilidad. "Queríamos que la construcción respetara el entorno natural, utilizando materiales locales y aplicando soluciones energéticas eficientes", comentaba Ríos. El nombre “Ñawi”, que en quechua significa "ojo", simboliza la conexión entre el cielo y la tierra, con el telescopio como el "ojo" que permite ver más allá.
Un aporte a la cultura y economía de Tucumán
Este tipo de iniciativas, que promueven el astroturismo, se alinea con una tendencia creciente en el Noroeste argentino, con el Observatorio de Ampimpa y otros proyectos similares en Salta y Jujuy, que posicionan al NOA como un destino ideal para el turismo astronómico.
El galardón obtenido en los Inspireli Awards no es sólo un reconocimiento al talento y la dedicación de estos jóvenes, sino también un respaldo a la formación académica que reciben en la FAU-UNT. "Este premio nos impulsa a seguir innovando y a llevar nuestras ideas más allá de las fronteras", afirmaron los ganadores con entusiasmo.
Con esta victoria, los jóvenes arquitectos de la FAU pusieron de manifiesto su talento y visión, además del potencial de Tucumán como referencia en el mundo de la arquitectura y el astroturismo. El "Centro de Observación Astronómica Ñawi" es sólo el comienzo de un futuro lleno de posibilidades, que sin duda contribuirá al crecimiento cultural y económico de la región.
El proyecto premiado en los Inspireli Awards representa mucho más que una propuesta arquitectónica: es un símbolo de la creatividad y el compromiso de los jóvenes tucumanos con su tierra y su futuro. La arquitectura no solo es diseño, sino también una herramienta para transformar realidades. Y estos estudiantes demostraron que, con pasión y trabajo, se puede alcanzar las estrellas.