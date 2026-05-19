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El Instituto Miguel Lillo albergará unas jornadas de paleontología

Irá desde mañana hasta el viernes; en el temario figura la evolución de tortugas fósiles y mamíferos que convivieron con los dinosaurios.

El Instituto Miguel Lillo albergará unas jornadas de paleontología
19 Mayo 2026

Tucumán volverá a convertirse esta semana en punto de encuentro para la ciencia argentina y sudamericana. Entre mañana y el viernes se realizarán en la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la UNT y en la Fundación Miguel Lillo -instituciones con amplia trayectoria en investigación y docencia científica- las 39 Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados (JAPV), uno de los principales mitines académicos ligados al estudio de fósiles y especies extintas del continente. Se espera la participación de entre 150 y 200 personas, entre investigadores, docentes, estudiantes y público.

Especialistas nacionales e internacionales presentarán descubrimientos recientes, debatirán nuevas metodologías de trabajo y expondrán avances vinculados con el estudio de la biota fósil. El encuentro funcionará como espacio de formación para estudiantes y becarios, que podrán realizar sus primeras presentaciones ante la comunidad científica.

El programa incluye cinco conferencias magistrales, a cargo de referentes internacionales. Entre los temas previstos figuran la evolución de tortugas fósiles, los metaterios extintos, los mamíferos que convivieron con los dinosaurios y estudios de paleoneurología aplicada a dinosaurios. Además de las actividades académicas, habrá propuestas orientadas al público general: divulgación, talleres de paleoarte, exhibiciones de obras y visitas al museo de Ciencias Naturales y al Jardín Botánico de la Fundación Miguel Lillo. Las actividades estarán abiertas a escuelas.

Espacios de debate

Otro eje será la discusión sobre la preservación del patrimonio natural y cultural. Los organizadores prevén espacios de debate vinculados con la protección de los recursos paleontológicos de Tucumán y de la región.

Desde la organización destacaron que la realización de las JAPV fortalecen el perfil científico, cultural y turístico de Tucumán, además de contribuir a difundir el trabajo de los equipos de investigación que estudian dinosaurios, aves prehistóricas, cocodrilos extintos y grandes mamíferos de la era del hielo.

La Fundación Miguel Lillo exhibe las maravillas de las Ciencias Naturales

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El encuentro cuenta con el aval de la Asociación Paleontológica Argentina, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) NOA Sur, de la Fundación Azara, de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, del Colegio de Graduados en Ciencias Biológicas, de la Asociación de Biología de Tucumán y del Ente Cultural Tucumán. La coordinación general está a cargo de la paleontóloga Virginia Deraco.

Temas TucumánFacultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de TucumánFundación Miguel Lillo
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