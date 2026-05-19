El Instituto Miguel Lillo albergará unas jornadas de paleontología

Tucumán volverá a convertirse esta semana en punto de encuentro para la ciencia argentina y sudamericana. Entre mañana y el viernes se realizarán en la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la UNT y en la Fundación Miguel Lillo -instituciones con amplia trayectoria en investigación y docencia científica- las 39 Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados (JAPV), uno de los principales mitines académicos ligados al estudio de fósiles y especies extintas del continente. Se espera la participación de entre 150 y 200 personas, entre investigadores, docentes, estudiantes y público.