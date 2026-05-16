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Tucumán participó de un debate internacional sobre convivencia escolar y desafíos digitales

El abogado tucumano José Farhat expuso en una conferencia organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú sobre bullying, ciberbullying y ciudadanía digital. Advirtió sobre el impacto de las redes sociales y plataformas digitales en los vínculos entre niños y adolescentes.

Tucumán participó de un debate internacional sobre convivencia escolar y desafíos digitales
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El funcionario tucumano José Farhat expuso sobre ciberbullying y ciudadanía digital en una conferencia internacional organizada por el Ministerio de Justicia de Perú recientemente.
  • El análisis abordó cómo las plataformas digitales transformaron los vínculos sociales, advirtiendo sobre la viralización, el anonimato y la dificultad para detectar la violencia.
  • El encuentro impulsa estrategias preventivas entre familias y escuelas para crear una cultura de convivencia digital, reforzando las políticas que Tucumán implementa en la región.
Resumen generado con IA

La convivencia escolar en tiempos atravesados por la tecnología y las redes sociales fue uno de los ejes centrales de la conferencia internacional “Convivencia Escolar y el Territorio Digital”, organizada por el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, que contó con participación tucumana.

En representación de Tucumán expuso José Farhat, abogado y actual funcionario de la Secretaría de Estado de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad provincial.

Durante su intervención, Farhat analizó cómo los entornos digitales modificaron las formas de convivencia entre niños, niñas y adolescentes. Señaló que gran parte de los vínculos sociales ya no se desarrollan únicamente en ámbitos presenciales, sino también a través de redes sociales, plataformas digitales, videojuegos y grupos de mensajería.

En ese contexto, abordó problemáticas vinculadas al bullying y al ciberbullying, además de distintas situaciones de conflictividad entre pares que encuentran mayor alcance y exposición en el espacio digital.

Entre los aspectos señalados, mencionó la viralización de contenidos, la presión grupal, el anonimato y las dificultades para detectar de manera temprana situaciones de violencia o aislamiento.

Farhat sostuvo que las respuestas institucionales no deberían limitarse a actuar una vez producido el conflicto, sino avanzar en estrategias preventivas que involucren a escuelas, familias, organismos públicos y a toda la comunidad educativa.

“El desafío es construir una cultura de convivencia que también contemple lo que sucede en los entornos digitales”, expresó durante la conferencia.

La exposición incluyó además herramientas de abordaje preventivo y enfoques vinculados a la ciudadanía digital, temática sobre la que Tucumán viene desarrollando distintas acciones institucionales en los últimos años desde áreas relacionadas con participación ciudadana y prevención.

El encuentro formó parte de una agenda internacional destinada a debatir los desafíos actuales de la convivencia escolar y las nuevas formas de interacción social atravesadas por la tecnología.

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