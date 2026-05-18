Cinco claves para entender la batalla por el Rectorado en la UNT

3- Cabrera y Abdala presionan a la Junta y reclaman ser proclamados automáticamente

Los candidatos a rector y vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Cabrera y Virginia Abdala, presentaron el fin de semana un escrito ante la Junta Electoral de la UNT en el que reclamaron “el estricto cumplimiento” de la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y pidieron que el organismo “se abstenga de realizar cualquier acto que exceda su competencia, modifique las reglas de la competencia electoral y afecte la celebración de la Asamblea Universitaria prevista para el día 20 de mayo de 2026”. Incluso, advirtieron sobre la posibilidad de iniciar acciones legales si no se cumple con la cautela. En la presentación, los candidatos remarcaron que la cautelar ya fue notificada formalmente a la UNT y sostuvieron que la resolución judicial ordena específicamente que la universidad “se abstenga de receptar, tramitar, acreditar, exhibir y oficializar fórmulas para el Rectorado con candidatos a rector o vicerrector que hayan cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado”. A partir de ello, solicitaron “que se suspenda por completo la tramitación de la candidatura al Rectorado compuesta por la fórmula Sergio Pagani-Mercedes Leal”, al considerar que el actual rector se encuentra alcanzado por la prohibición dispuesta por la Cámara Federal. Sin embargo, Cabrera y Abdala sostuvieron que la medida judicial “no ordena la suspensión del proceso electoral”, sino únicamente la exclusión de las fórmulas comprendidas en la cautelar. Por eso, reclamaron que no se suspenda la Asamblea Universitaria del próximo miércoles y cuestionaron las versiones sobre una posible postergación. “No existe motivo legal ni institucional alguno para suspender la Asamblea Universitaria prevista para el día 20 de mayo de 2026, debiendo el proceso electoral continuar su curso normal, excluyendo únicamente a las fórmulas que se encuentren comprendidas en la situación descripta”, señalaron.