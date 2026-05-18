Cinco claves para entender la batalla por el Rectorado en la UNT

1- Tras la cautelar, la Junta Electoral tomará hoy una decisión sobre las elecciones en la UNT
La atención de todo el ámbito académico estará centrada en la resolución que tomará hoy la Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán respecto a la Asamblea Universitaria fijada para este miércoles 20 de mayo. El órgano que encabeza Fernando Valdez tiene previsto reunirse a primera hora para decidir qué pasará con el proceso eleccionario, luego de la medida cautelar que dictó el jueves la Cámara Federal de Apelaciones: se ordena suspender los trámites de oficialización de fórmulas para el Rectorado en las que figuren candidatos con dos mandatos consecutivos.
Trascendió que los miembros de la Junta Electoral estuvieron analizando de manera informal y sin abrir debate la resolución que se dictó por fallo dividido, con la intención de poder tomar hoy una determinación con la mayor celeridad posible. Se estimó que podría haber novedades a media mañana.
Lo que debe resolver la Junta Electoral es, básicamente, cómo continuará el proceso en el que se presentaron las fórmulas Sergio Pagani-Mercedes Leal y Miguel Cabrera-Virginia Abdala. El dictado de la cautelar que suspende la postulación del actual rector -por considerar que un tercer período consecutivo podría violar el Estatuto y el principio de alternancia institucional- abrió un abanico de interrogantes. Extraoficialmente se dio a conocer que una posibilidad que se baraja podría ser la de redefinir parcialmente el cronograma, algo que la fórmula opositora rechaza ya que pide ser proclamada al ser la única en carrera.
La Asamblea Universitaria se fijó inicialmente para el miércoles 20 de mayo. En dicha sesión, los 161 asambleístas deben elegir al rector y vicerrector que conducirán la UNT hasta 2030. Sin embargo, la Junta Electoral podría modificar la fecha y eventualmente contemplar una prórroga para la presentación de nuevas candidaturas al Rectorado, de cara a una nueva fecha a definirse.
2- El rector Pagani podría reaparecer hoy públicamente tras el revés judicial
En medio de la expectativa e incertidumbre que atraviesa la elección de rector y vicerrector, se informó que Sergio Pagani encabezará hoy dos actos de asunción de las nuevas autoridades en lo que serían las primeras apariciones públicas de la máxima autoridad de la UNT luego de la cautelar judicial que impide su candidatura al Rectorado por tercera vez consecutiva. Formalmente se anunció que a las 9, en la sala Juan B. Terán (Ayacucho 491), Pagani tomará juramento a los nuevos representantes de las escuelas experimentales y del estamento no docente del Rectorado. Más tarde, desde las 11, en 25 de Mayo 621, está previsto que encabece el acto de asunción de Salomón Yatzkaier y Ana Di Lullo, quienes conducirán el Gymnasium hasta 2030 tras imponerse en la histórica elección directa realizada en la institución. Durante el proceso electoral desarrollado la semana pasada con los estamentos docentes, no docentes, estudiantes y egresados, el oficialismo universitario había consolidado un amplio respaldo político alrededor de la fórmula Pagani-Leal. Esa demostración de apoyo también quedó reflejada el 30 de abril, cuando ambos presentaron sus candidaturas ante la Junta Electoral acompañados por 11 de los 13 decanos de la universidad. Ahora, la resolución judicial -por mayoría- que firmaron los camaristas Fernando Poviña, Ricardo Sanjuan, Marina Cossio y Patricia Moltini abrió múltiples interrogantes sobre cómo continuará la disputa por el Rectorado. También resta definir si habrá nuevas impugnaciones, apelaciones o presentaciones judiciales que puedan extender aún más la incertidumbre institucional en la UNT.
3- Cabrera y Abdala presionan a la Junta y reclaman ser proclamados automáticamente
Los candidatos a rector y vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Cabrera y Virginia Abdala, presentaron el fin de semana un escrito ante la Junta Electoral de la UNT en el que reclamaron “el estricto cumplimiento” de la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y pidieron que el organismo “se abstenga de realizar cualquier acto que exceda su competencia, modifique las reglas de la competencia electoral y afecte la celebración de la Asamblea Universitaria prevista para el día 20 de mayo de 2026”. Incluso, advirtieron sobre la posibilidad de iniciar acciones legales si no se cumple con la cautela. En la presentación, los candidatos remarcaron que la cautelar ya fue notificada formalmente a la UNT y sostuvieron que la resolución judicial ordena específicamente que la universidad “se abstenga de receptar, tramitar, acreditar, exhibir y oficializar fórmulas para el Rectorado con candidatos a rector o vicerrector que hayan cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado”. A partir de ello, solicitaron “que se suspenda por completo la tramitación de la candidatura al Rectorado compuesta por la fórmula Sergio Pagani-Mercedes Leal”, al considerar que el actual rector se encuentra alcanzado por la prohibición dispuesta por la Cámara Federal. Sin embargo, Cabrera y Abdala sostuvieron que la medida judicial “no ordena la suspensión del proceso electoral”, sino únicamente la exclusión de las fórmulas comprendidas en la cautelar. Por eso, reclamaron que no se suspenda la Asamblea Universitaria del próximo miércoles y cuestionaron las versiones sobre una posible postergación. “No existe motivo legal ni institucional alguno para suspender la Asamblea Universitaria prevista para el día 20 de mayo de 2026, debiendo el proceso electoral continuar su curso normal, excluyendo únicamente a las fórmulas que se encuentren comprendidas en la situación descripta”, señalaron.
4- Los nombres que suenan en el oficialismo ante una eventual prórroga del cronograma
Mientras se esperan definiciones formales, en la UNT comenzaron a tomar fuerza distintos nombres para un eventual rearmado de la fórmula oficialista, aunque todavía no está definido quién encabezaría la candidatura al Rectorado y quién ocuparía la postulación a vicerrector.
Uno de los nombres que aparece con más fuerza es el de la actual vicerrectora, Mercedes Leal. La funcionaria es doctora en Ciencias de la Educación y fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras durante dos mandatos consecutivos, entre 2014 y 2018 y luego entre 2018 y 2022. Ese último año pasó a integrar la fórmula junto a Sergio Pagani y ambos se impusieron en la Asamblea Universitaria con 87 votos frente a los 69 obtenidos por la dupla integrada por José Luis “Pio” Jiménez y Hugo Fernández.
Otro nombre que aparece dentro del oficialismo es el de Jorge Rospide, actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Rospide es licenciado en Administración de Empresas, fue consejero directivo por el estamento docente entre 2018 y 2022 y desde ese año conduce la facultad. En las elecciones desarrolladas este año fue reelecto sin competencia, ya que no se presentó una lista opositora. Además, se desempeña como profesor titular de la cátedra Finanzas II.
5- Con incertidumbre por la Asamblea, la UNT avanza con el cronograma electoral
Más allá de lo que respecta a lo vinculado a la elección del rector y vicerrector, el cronograma electoral de la Universidad Nacional de Tucumán continúa en marcha y hoy asumirán formalmente los 13 decanos y vicedecanos electos de las facultades ante sus respectivos Consejos Directivos, dando inicio al período de gestión 2026-2030.
Las nuevas autoridades que asumirán son César Gómez López y Víctor Montenegro (Arquitectura y Urbanismo); Hugo Fernández y Pablo Sesma (Ciencias Naturales); Fernando Erimbaue y María Fernanda Hidalgo (Educación Física); Silvia López y Paola Coronel (Psicología); Sergio Robín y Nélida Sibaldi (Filosofía y Letras); Sergio Mohamed y Aída Olmos (Ciencias Exactas); Susana Monserrat y Osvaldo Arce (Agronomía y Zootecnia); Silvia Agüero y Claudio Buselli (Artes); Jorge Rospide y Gustavo Sota (Ciencias Económicas); Cristina Grunauer y Horacio Madkur (Derecho); María Inés Gómez y María Eugenia Mónaco (Bioquímica); Liliana Tefaha y Roxana del Valle Toledo (Medicina); y Gastón Lagarrigue y Jorge Cassini (Odontología).
Por otra parte, el viernes se llevará a cabo la elección del director del Consejo de Escuelas Experimentales, en un cambio institucional relevante para las ocho escuelas preuniversitarias de la UNT. “A partir de este año, la dirección del Consejo de Escuelas va a ser elegida por los integrantes del mismo consejo”, explicó Constanza Guraiib. La funcionaria precisó que el organismo está integrado por representantes de las ocho escuelas experimentales y destacó que el nuevo estatuto establece que la autoridad ya no será designada por el rector de turno, sino mediante votación de sus miembros.