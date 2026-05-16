Sin colectivos de San Martín a Salta: un estricto operativo de seguridad espera a los hinchas tucumanos
El departamento de socios decidió no organizar las salidas de los tradicionales colectivos debido a los maltratos sufridos en el partido por Copa Argentina frente a Banfield. La policía salteña ya anunció que intensificará nuevamente las requisas en las rutas y realizará controles de alcoholemia y exigirá DNI en los ingresos al estadio. Todavía quedan entradas disponibles.
Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán canceló el traslado oficial de hinchas a Salta para el partido ante Gimnasia y Tiro tras denunciar maltratos policiales en el último viaje de Copa Argentina.
- La policía salteña intensificará controles de alcoholemia y requisas en rutas, previendo que la parcialidad tucumana se movilice masivamente en vehículos particulares hacia el estadio.
- La medida busca forzar mejoras estructurales en la organización de traslados, mientras el estricto operativo de seguridad en Salta marcará un precedente para futuros encuentros.
A pesar de las 650 entradas que destinó Gimnasia y Tiro para la parcialidad “santa”, el departamento de socios de San Martín emitió un comunicado oficial confirmando que, de manera excepcional, no organizará la habitual salida de colectivos para sus hinchas. La decisión responde a las complejas situaciones vividas durante el último viaje, relacionadas con inconvenientes en los servicios contratados y, principalmente, con episodios de maltrato denunciados por parte del operativo policial.
Según explicaron desde el club, el objetivo es hacer una pausa para trabajar en mejoras estructurales que permitan garantizar mayor seguridad, organización y comodidad para los simpatizantes en futuros traslados.
Ante este escenario, y previendo que una gran masa de fanáticos se movilizará por su cuenta en vehículos particulares o transportes alternativos, las fuerzas de seguridad de la provincia de Salta diagramaron un estricto operativo de vigilancia. Fuentes policiales confirmaron que se desplegarán rigurosos controles tanto en los accesos viales al territorio salteño como en las diferentes rutas de la región.
Los controles vehiculares en los caminos serán exhaustivas para evitar el ingreso de armas de fuego, elementos contundentes y bebidas alcohólicas. Asimismo, a todos los choferes se les practicará un test de alcoholemia antes de permitirles continuar el viaje. En caso de registrarse una importante concentración de simpatizantes en el trayecto, no se descarta el acompañamiento por parte de motoristas del Sistema de Emergencias 911 o personal de Seguridad Vial, medida dependerá de la disponibilidad operativa de la fuerza.
El despliegue policial no se limitará únicamente a las rutas. Una vez en la capital salteña, se reforzará la custodia en las inmediaciones del hotel donde se alojen los jugadores del plantel visitante, implementando patrullajes constantes en toda la zona afectada para evitar cualquier aglomeraciones o incidentes.
Cerca del horario del partido, los controles se intensificarán notablemente en el estadio. Todos los hinchas de la parcialidad tucumana deberán presentar su Documento Nacional de Identidad para verificar antecedentes penales, pedidos de captura vigentes o restricciones vinculadas al derecho de admisión.
Además, los efectivos realizarán un cacheo minucioso en los ingresos y retendrán botellas, termos y cualquier objeto contundente o arrojadizo que pueda ser utilizado para generar disturbios dentro del campo de juego. Por el momento, las autoridades ministeriales y policiales aún no han confirmado la cantidad total de hinchas que arribarán a la provincia, dado que la gran mayoría viajará por sus propios medios. En tanto, al cierre de esta edición, todavía aparecían tanto plateas como populares disponibles para el público tucumano en la plataforma de venta habilitada.