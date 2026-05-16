Sin colectivos de San Martín a Salta: un estricto operativo de seguridad espera a los hinchas tucumanos

Los controles vehiculares en los caminos serán exhaustivas para evitar el ingreso de armas de fuego, elementos contundentes y bebidas alcohólicas. Asimismo, a todos los choferes se les practicará un test de alcoholemia antes de permitirles continuar el viaje. En caso de registrarse una importante concentración de simpatizantes en el trayecto, no se descarta el acompañamiento por parte de motoristas del Sistema de Emergencias 911 o personal de Seguridad Vial, medida dependerá de la disponibilidad operativa de la fuerza.