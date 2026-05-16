San Martín: la comisión directiva presentó un balance de gestión y denunció pasivos ocultos
Según el informe de los primeros 120 días de la conducción liderada por Oscar Mirkin, se identificaron deudas omitidas por la gestión anterior y un marcado déficit operativo en el Complejo, al tiempo que destacan haber alcanzado los 10.000 socios activos.
A poco más de cuatro meses de haber asumido formalmente la conducción del Club Atlético San Martín el pasado 4 de diciembre de 2025, la Comisión Directiva presidida por el Ing. Oscar Mirkin dio a conocer un pormenorizado informe de gestión que abarca sus primeros 120 días al frente de la institución. El reporte expone de manera detallada el diagnóstico realizado por las actuales autoridades sobre el estado económico, deportivo e institucional del club , contrastando las planillas recibidas durante el traspaso con los hallazgos reportados por la administración entrante.
El estado financiero
De acuerdo con lo expuesto en el documento, la planilla de situación financiera entregada por las autoridades salientes reflejaba un monto de $446.187.351 millones de pesos en cuentas a cobrar, caja y bancos , con gastos y egresos corrientes para diciembre de 2025 estimados en aproximadamente $321.143.025 millones. Sin embargo, la actual gestión afirma que al realizar un análisis detallado la situación cambió de manera drástica al identificarse diversos reclamos por deudas pendientes que no figuraban en el balance recibido. Entre las principales irregularidades y pasivos omitidos que detalla el texto oficial de la CD se encuentran:
- Supuestos ingresos sin respaldo: El informe señala que la gestión anterior contabilizaba una supuesta deuda a cobrar del gobierno provincial por $240 millones de pesos que no cuenta con documentación respaldatoria.
- Reclamos de la ART: Se menciona una notificación de la ART "Populart" por un reclamo de $86 millones de pesos correspondiente al período de octubre de 2018 a octubre de 2025. Según la actual dirigencia, este requerimiento fue impugnado por el club y se encuentra en vías de resolución.
- Deuda con la Policía: El documento registra un pasivo de $49,5 millones de pesos con la Policía provincial por operativos de seguridad no abonados durante el año 2025.
- Disputas por concesiones: La conducción sostiene que en la documentación de la cantina del Estadio y del Complejo se encontraron dos contratos diferentes y contrapuestos firmados por las autoridades renunciantes, lo que derivó en una disputa judicial en vías de resolución por considerarlos perjudiciales para los intereses del club.
- Compromisos salariales y rescisiones: El reporte indica que los honorarios del plantel profesional y del cuerpo técnico correspondientes a noviembre se habían cancelado solo de forma parcial. Asimismo, detalla que la rescisión del contrato de Mariano Campodónico y su equipo de trabajo implicó un gasto extraordinario de $125 millones de pesos.
- Reclamos de jugadores y entes internacionales: Las autoridades afirman tener que afrontar un reclamo de $85 millones de pesos por la intervención quirúrgica y situación contractual del jugador Juan Cruz Esquivel (cuyo pase pertenece a Tigre), además de una notificación de la FIFA de marzo de 2026 que obliga al club a abonar USD 43.068,49 dólares por los derechos de formación de Lautaro Taboada. En contrapartida, detallan que la venta de Nahuel Banegas a Tigre se cerró en USD 435.000 dólares en cuotas trimestrales hasta agosto de 2027.
La dirigencia atribuye gran parte de estos resultados a la implementación de la moratoria "Volvé a casa", mediante la cual aseguran que 1.400 socios morosos regularizaron su situación y recuperaron su antigüedad histórica. Adicionalmente, el balance oficial da cuenta de la venta de 5.500 abonos de populares y plateas semestrales o anuales , junto con una unificación de precios en las distintas categorías de socios.
En el plano comercial, la actual CD expone haber detectado una dependencia económica casi total de un único sponsor principal al momento de asumir. Ante esto, señalan haber diversificado los ingresos con la incorporación en la indumentaria de marcas como SuCrédito, Yuhmak, Red de Seguros, Marathon y El Marqués , sumando además convenios de cooperación mutua con más de una decena de empresas locales.
El diagnóstico del Complejo Natalio Mirkin y disciplinas amateurs
Un apartado central del informe describe la situación del Complejo Polideportivo, al que califican como una unidad operativa que funcionaba de manera fragmentada y reactiva. De acuerdo con el análisis económico presentado por la gestión de Mirkin, el predio arrastraba una estructura de costos sensiblemente superior a sus ingresos: los egresos mensuales estimados alcanzaban aproximadamente los $111,8 millones de pesos frente a una recaudación propia de apenas $15,5 millones. El documento puntualiza que la masa salarial del sector (compuesta por 32 personas en noviembre de 2025) demandaba $39.333.036,02 pesos mensuales , mientras que el servicio eléctrico sumaba $6,6 millones y el mantenimiento general requería $3 millones de pesos por mes.
Asimismo, las autoridades denuncian que en diciembre de 2025 se registraba una severa brecha de cobrabilidad: de un padrón de 1.834 socios de la categoría complejo, solo 243 figuraban con la cuota paga.
A su vez, informan que la caja efectiva disponible recibida en el predio era de escasos $537.489 pesos.
Respecto de las disciplinas amateurs, el reporte cataloga al Fútbol Femenino como una actividad "altamente deficitaria" al momento del traspaso, señalando que las jugadoras de Primera no pagaban cuota social y que se registraban gastos recurrentes en viáticos mensuales y arbitrajes.
En el caso del Básquet, detallan que el Estado de Situación Financiero al 4 de diciembre de 2025 reflejaba una deuda total de $8.850.000 pesos, la cual englobaba salarios del plantel del Torneo Pre Federal, alquiler de la cancha de Barrio Jardín, compromisos con representantes, deudas e históricas financiaciones con la Federación de Básquet, multas de la Confederación Argentina de Básquet y saldos pendientes con oficiales de mesa.
Acciones y obras consignadas en la presentación oficial
Frente al panorama descrito en su diagnóstico, la actual Comisión Directiva enumera en el documento una serie de medidas de infraestructura, ordenamiento y profesionalización ejecutadas durante estos 120 días:
- Estadio La Ciudadela: Sostienen haber llevado a cabo un plan de pintura integral, la impermeabilización de plateas bajas para detener filtraciones históricas, la reparación de más de 200 butacas rotas (identificadas con vinilos de los abonados) y la renovación completa de los vestuarios de local, visitante y árbitros. También indican haber acondicionado la Sala de Prensa, creado una nueva Zona Mixta y expandido el sector de pupitres para los periodistas.
- Fútbol Profesional e Inferiores: Detallan el armado de un plantel competitivo con la incorporación de 19 refuerzos, situándose entre los tres presupuestos más altos de la Primera Nacional. En las formativas, señalan la contratación de directores técnicos profesionales para liderar tres categorías juveniles, la asignación de personal médico y de kinesiología exclusivo para la cantera y la reactivación de la pensión para jóvenes del interior.
- Terrenos de la Avenida Perón: El informe menciona que, de acuerdo con las actas heredadas, la concesión de estos terrenos a la Caja Popular de Ahorros se otorgó por 70 años para la instalación de una sucursal comercial a cambio de los fondos de patrocinio del "Main Sponsor". No obstante, las autoridades actuales denuncian que las memorias descriptivas que supuestamente detallaban las edificaciones a realizar no obran en la Gerencia del club ni en la caja fuerte , razón por la cual se encuentra en proceso una auditoría permanente sobre las obras recibidas en dicho sector.
- Complejo Natalio Mirkin: La dirigencia destaca como uno de sus principales hitos la reapertura de la pileta tras lo que describen como nueve años de abandono, detallando que debieron intervenir la bomba principal que se encontraba quemada y readecuar las llaves termomagnéticas principales. Adicionalmente, enumeran mejoras en las superficies de las canchas de diversas disciplinas , el recambio de fibra óptica para garantizar WiFi de alta velocidad en el predio , el inicio de trámites para las habilitaciones municipales del lugar y la apertura de una nueva oficina de atención administrativa sobre el Camino del Perú.