San Martín: la comisión directiva presentó un balance de gestión y denunció pasivos ocultos

El estado financiero

De acuerdo con lo expuesto en el documento, la planilla de situación financiera entregada por las autoridades salientes reflejaba un monto de $446.187.351 millones de pesos en cuentas a cobrar, caja y bancos , con gastos y egresos corrientes para diciembre de 2025 estimados en aproximadamente $321.143.025 millones. Sin embargo, la actual gestión afirma que al realizar un análisis detallado la situación cambió de manera drástica al identificarse diversos reclamos por deudas pendientes que no figuraban en el balance recibido. Entre las principales irregularidades y pasivos omitidos que detalla el texto oficial de la CD se encuentran: