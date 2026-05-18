El fútbol argentino expone una verdad incómoda: ya no alcanza con tener un proyecto

JUGADA CRUCIAL. La consolidación política de Claudio Tapia profundizó una lógica en la que muchos clubes sienten que competir también implica sostener vínculos dentro de la estructura del poder futbolístico.
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