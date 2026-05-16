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Elecciones en la UNT: Cabrera y Abdala reclaman ser proclamados automáticamente

Los candidatos exigen mantener la Asamblea Universitaria del miércoles y afirmaron que el Estatuto prevé la proclamación automática en caso de lista única.

Miguel Cabrera y Virginia Abdala exigen cumplir con el Reglamento electoral y con el Estatuto de la universidad. Miguel Cabrera y Virginia Abdala exigen cumplir con el Reglamento electoral y con el Estatuto de la universidad.
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Miguel Cabrera y Virginia Abdala exigieron ser proclamados automáticamente ante la Asamblea de la UNT este miércoles, al presentarse como lista única para la conducción.
  • El pedido se basa en el Estatuto Universitario, que contempla esta vía legal. Los candidatos buscan ratificar el cronograma electoral frente a posibles demoras institucionales.
  • Esta definición marcará el futuro político de la Universidad Nacional de Tucumán y establecerá un precedente clave sobre la interpretación de la normativa en elecciones internas.
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