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UNT: incertidumbre y expectativa tras el fallo contra la candidatura de Pagani

La Junta Electoral espera la notificación oficial de la resolución judicial y evalúa los pasos a seguir ante el nuevo escenario político.

Fachada del Rectorado de la UNT. Fachada del Rectorado de la UNT. ARCHIVO
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Federal de Tucumán prohibió que Sergio Pagani se postule a un nuevo mandato como rector de la UNT, invalidando su candidatura y alterando el cronograma electoral.
  • La decisión judicial revierte la habilitación previa de la Junta Electoral. El tribunal analizó si un nuevo periodo vulneraba la normativa sobre reelecciones del estatuto vigente.
  • La resolución obliga a la UNT a redefinir sus alianzas políticas. Se prevé un impacto directo en la gobernabilidad universitaria y posibles demoras en el proceso de votación final.
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