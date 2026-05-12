La Junta Electoral de la UNT habilitó la candidatura de Sergio Pagani a rector

El debate sobre la Asamblea Universitaria

La Junta también analizó el argumento vinculado a la Asamblea Universitaria. Recordó que en la sesión del 30 de noviembre de 2023 se sometió a votación una cláusula transitoria destinada a regular el cómputo de mandatos anteriores, pero que esa propuesta no fue aprobada ni reemplazada por otra disposición.