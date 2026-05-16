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Resolución judicial

Fallo dividido en la UNT: qué dijeron los camaristas que frenaron la candidatura de Pagani y los fundamentos de Leal que votó en contra

Cuatro jueces entendieron que un tercer mandato vulnera el Estatuto de la UNT, mientras que Leal advirtió que la Justicia no debía avanzar sobre decisiones de la Junta Electoral universitaria.

Fernando Povina, Patricia Moltini, Ricardo Sanjuan, Marina Cossio y Mario Leal, los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones. Fernando Povina, Patricia Moltini, Ricardo Sanjuan, Marina Cossio y Mario Leal, los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Federal de Tucumán frenó la candidatura de Sergio Pagani a un tercer mandato en la UNT, al considerar que la postulación vulnera el estatuto universitario vigente.
  • Cuatro jueces votaron contra la reelección por violar normas internas, mientras que el juez Leal defendió la autonomía de la Junta Electoral ante la intervención de la Justicia.
  • El fallo redefine el proceso electoral de la UNT y sienta un precedente sobre los límites de las reelecciones y la autonomía universitaria frente a resoluciones judiciales.
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