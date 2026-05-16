River mostró carácter, venció a Central y sueña con el título

El gol fortaleció todavía más al equipo del “Chacho” Coudet. Apenas un minuto después, Fausto Vera estuvo cerca de aumentar la diferencia con un remate que pasó rozando el poste. Central reaccionó recién a partir de los 25 minutos con los ingresos de Jaminton Campaz, Facundo Mallo y Julián Fernández. El equipo de Jorge Almirón ganó algo de profundidad y estuvo cerca del empate cuando Ángel Di María lanzó un centro venenoso que atravesó toda el área y pegó en el palo.