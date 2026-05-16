River mostró carácter, venció a Central y sueña con el título

Resumen para apurados
- River Plate venció 1-0 a Rosario Central con gol de Facundo Colidio en el Monumental y clasificó a la final del Torneo Apertura. El equipo de Coudet fue superior y definirá el título.
- Bajo la presión de Coudet, River dominó pese a la lesión de Driussi y un penal errado por Montiel. El gol de penal de Colidio en el segundo tiempo hizo justicia al trámite del juego.
- El club de Núñez buscará el título el domingo en Córdoba ante Argentinos o Belgrano. La victoria consolida su proyecto deportivo, mientras Central se enfocará en la Libertadores.
River Plate dio una muestra de carácter, intensidad y fútbol en el estadio Monumental. En el mejor partido desde la llegada de Eduardo Coudet a la dirección técnica, el “Millonario” derrotó merecidamente por 1 a 0 a Rosario Central y se clasificó a la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, donde buscará quedarse con el título el próximo domingo en Córdoba.
El conjunto de Núñez fue ampliamente superior durante gran parte de la noche y encontró en la presión alta, una de las marcas registradas de los equipos del “Chacho”, la fórmula para dominar a un rival que nunca logró sentirse cómodo. Facundo Colidio, de penal, marcó el gol que terminó definiendo una semifinal intensa y emotiva.
River salió decidido a imponer condiciones desde el comienzo. Apenas a los dos minutos avisó con un remate de larga distancia de Aníbal Moreno, que recuperó la pelota tras una presión asfixiante y buscó sorprender desde afuera del área. El equipo local manejaba la pelota, atacaba con velocidad y obligaba a Central a retroceder demasiado cerca de su arquero.
Sin embargo, el partido tuvo un momento preocupante a los siete minutos. Franco Ibarra fue fuerte a disputar una pelota y terminó lesionando a Sebastián Driussi, que abandonó el campo de juego entre lágrimas por una dura lesión en la rodilla izquierda. La salida del delantero golpeó emocionalmente al equipo y también al público, aunque River logró sostener la intensidad.
A los 24 minutos llegó la primera gran polémica de la noche. Tras la intervención del VAR, el árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal por un codazo de Gastón Ávila sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área, aunque desde el “Millo” reclamaron tarjeta roja para el jugador “Canalla”. Gonzalo Montiel se hizo cargo de la ejecución, pero Jeremías Ledesma respondió con una notable atajada y mantuvo el cero.
Lejos de sentir el impacto por el penal desperdiciado, River siguió jugando en campo rival. Presionó alto, recuperó rápido la pelota y prácticamente no le permitió a Rosario Central generar situaciones de peligro. Sobre el cierre del primer tiempo estuvo cerca de abrir el marcador luego de una gran triangulación ofensiva que terminó con un centro de Juan Cruz Meza y una definición incómoda de Colidio.
En el complemento, el “Millonario” mantuvo la agresividad y volvió a tomar el protagonismo. Sin embargo, la primera chance clara fue para el conjunto rosarino. A los 11 minutos, Pol Fernández sacó un remate que se desvió en Lautaro Rivero y entre el palo y Santiago Beltrán evitaron la caída del arco local.
Pero River respondió enseguida. A los 14 minutos, Joaquín Freitas fue derribado por Ledesma dentro del área y Ramírez volvió a sancionar penal. Esta vez Facundo Colidio asumió la responsabilidad y no falló para establecer el 1 a 0 que hizo explotar al Monumental.
El gol fortaleció todavía más al equipo del “Chacho” Coudet. Apenas un minuto después, Fausto Vera estuvo cerca de aumentar la diferencia con un remate que pasó rozando el poste. Central reaccionó recién a partir de los 25 minutos con los ingresos de Jaminton Campaz, Facundo Mallo y Julián Fernández. El equipo de Jorge Almirón ganó algo de profundidad y estuvo cerca del empate cuando Ángel Di María lanzó un centro venenoso que atravesó toda el área y pegó en el palo.
Más allá de ese susto final, el conjunto de Núñez controló el partido y celebró una clasificación que alimenta la ilusión de volver a gritar campeón. “Estamos muy contentos. Creo que merecíamos la victoria. Jugamos en un gran nivel y fuimos justos ganadores”, aseguró Colidio. Lucas Martínez Quarta también destacó la entrega del equipo: “Jugamos con el corazón, con todo lo que teníamos. Ahora queda un pasito más”.
Del otro lado, “Fideo” Di María reconoció la superioridad del rival: “Hicimos un campeonato muy bueno. A veces toca perder. Ahora tenemos que enfocarnos en la Copa Libertadores”.
River festejó porque jugó como un verdadero candidato y porque volvió a mostrar la personalidad de los equipos grandes en una noche decisiva.