Presunto tráfico de influencias: “Quedó demostrado el armado de una causa falsa”

El imputado, Luis Alejandro Ontiveros.
Resumen para apurados
- El abogado Luis Ontiveros denunció ante la Justicia Federal de Tucumán que la causa por presunto tráfico de influencias en su contra fue armada tras su reciente declaración indagatoria.
- Ontiveros envió una nota a LA GACETA tras ser imputado e indagado. El caso involucra a la Cámara Federal de Apelaciones local y se centra en supuestas irregularidades procesales.
- La resolución del caso determinará la transparencia de la Justicia Federal tucumana. Este proceso podría sentar un precedente sobre las acusaciones de armado de causas judiciales.
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