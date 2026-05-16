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Presunto tráfico de influencias: “Quedó demostrado el armado de una causa falsa”

El abogado Luis Alejandro Ontiveros envió una nota a LA GACETA opinando sobre la indagatoria y sobre el caso en el que está imputado

El imputado, Luis Alejandro Ontiveros. El imputado, Luis Alejandro Ontiveros.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • El abogado Luis Ontiveros denunció ante la Justicia Federal de Tucumán que la causa por presunto tráfico de influencias en su contra fue armada tras su reciente declaración indagatoria.
  • Ontiveros envió una nota a LA GACETA tras ser imputado e indagado. El caso involucra a la Cámara Federal de Apelaciones local y se centra en supuestas irregularidades procesales.
  • La resolución del caso determinará la transparencia de la Justicia Federal tucumana. Este proceso podría sentar un precedente sobre las acusaciones de armado de causas judiciales.
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