Subiendo el Kilimanjaro, una científica descubrió que las mujeres son tan fuertes como los hombres: "Es más beneficioso ser mujer"

Solo el 6 % de los estudios de medicina deportiva se centran exclusivamente en las mujeres, y es bien sabido en la ciencia del deporte que, durante demasiado tiempo, las mujeres han sido entrenadas como hombres más pequeños en lugar de basarse en sus propias fortalezas físicas. Por eso es que las investigaciones más profundas como las que encaró la dupla son fundamentales para programar correctamente el entrenamiento femenino. Al mismo tiempo, se pueden perfeccionar las deficiencias de la ejercitación masculina porque se sabe qué potenciar en los hombres a partir de descubrir y adentrarse en los puntos biológicos fuertes de las mujeres.