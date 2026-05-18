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La Justicia acelera las pericias contables para determinar si Adorni experimentó un salto injustificado en su estilo de vida

Los montos bajo la lupa son significativos y exponen un gran volumen de movimientos.

SOSPECHA. Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito SOSPECHA. Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito
Hace 1 Hs

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entra en una etapa de definición técnicas determinantes. Esta semana, un organismo especializado de la Justicia seguirá analizando de forma exhaustiva los números y registros financieros recabados por el fiscal federal Gerardo Pollicita. El objetivo de las autoridades es determinar si el funcionario nacional experimentó un salto injustificado en su estilo de vida desde que consideró en la función pública a multas de 2023, cuando se inició como vocero del presidente Javier Milei.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, el análisis fino de las finanzas quedó en manos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Esta dependencia técnica de la Procuración General de la Nación, conducida por Fabián Matilla, se encarga de asistir a los fiscales en la compleja ingeniería contable de las pesquisas. El fiscal Pollicita ya remitió parte de la documentación al organismo con la directiva de facilitar una revisión contable integral sobre el patrimonio del jefe de ministros.

Gastos y deudas

Los montos bajo la lupa judicial son significativos y exponen un importante volumen de movimientos de dinero. De acuerdo con las estimaciones y conversiones de divisas realizadas por el diario La Nación en función de las fechas de cada transacción, el expediente judicial ya cuenta con registros de prueba que acreditan gastos acumulados por un total de US$ 408.662. En contrapartida, las planillas analizadas por los investigadores reflejan deudas declaradas por una suma que asciende a los US$ 335.000.

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La labor de la DAFI para los próximos días será crucial, ya que deberá cruzar estos números con otros elementos sensibles que se incorporan recientemente a la causa. Entre ellos, se destaca el registro de al menos 21 viajes nacionales e internacionales realizados por el funcionario y su esposa, así como información sobre operaciones con activos digitales y criptomonedas. Los peritos contables buscarán establecer si los ingresos declarados por Adorni justifican semejante nivel de erogaciones y movimientos financieros.

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