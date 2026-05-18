La Justicia acelera las pericias contables para determinar si Adorni experimentó un salto injustificado en su estilo de vida

A pedido del Ministerio Público Fiscal, el análisis fino de las finanzas quedó en manos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Esta dependencia técnica de la Procuración General de la Nación, conducida por Fabián Matilla, se encarga de asistir a los fiscales en la compleja ingeniería contable de las pesquisas. El fiscal Pollicita ya remitió parte de la documentación al organismo con la directiva de facilitar una revisión contable integral sobre el patrimonio del jefe de ministros.