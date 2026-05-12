La causa contra Manuel Adorni entra en fase crítica: ahora la Justicia investiga a la consultora de su esposa

La situación judicial de Manuel Adorni ingresó en una fase crítica tras las recientes medidas dispuestas por el juez federal Ariel Lijo. En un giro que complica el panorama del Jefe de Gabinete, la Justicia puso la lupa sobre la consultora +BE, propiedad de su esposa, Bettina Angeletti. El magistrado solicitó a tres importantes empresas contratistas del Estado nacional la entrega inmediata y completa de la facturación realizada con dicha firma de coaching, buscando determinar si existían irregularidades en los vínculos comerciales.