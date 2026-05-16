Triple asedio sobre Manuel Adorni: entre el avance judicial, la presión del Congreso y las dudas de Washington

Manuel Adorni inicia la semana más crítica de su gestión. El jefe de Gabinete enfrenta un frente de conflicto múltiple que amenaza con paralizar la agenda oficial: una causa por presunto enriquecimiento ilícito que gana velocidad en los tribunales, un intento de interpelación en el Congreso y la creciente inquietud de la administración de Donald Trump sobre la gobernabilidad del país.