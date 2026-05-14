Milei defendió al diputado del Tesla y apuntó contra periodistas y la izquierda

El presidente Javier Milei salió este jueves en defensa del diputado libertario jujeño Manuel Quintar, luego de la polémica generada por su llegada al Congreso a bordo de un Tesla Cybertruck valuado en aproximadamente U$S 250.000. “Ojalá yo pudiera comprarme uno, ¿cuál es el problema?”, expresó el mandatario durante una entrevista en el canal de streaming oficialista Carajo. “Es un argumento comunista”, agregó al referirse a las críticas contra el legislador.