Milei defendió al diputado del Tesla y apuntó contra periodistas y la izquierda
El Presidente respaldó al legislador libertario Manuel Quintar, cuestionado por llegar al Congreso en un Tesla Cybertruck valuado en U$S 250.000. También pidió que los periodistas presenten sus patrimonios y criticó la marcha universitaria.
Resumen para apurados
- El presidente Milei defendió este jueves al diputado Manuel Quintar por su Tesla de U$S 250.000 ante el Congreso, calificando las críticas de 'comunistas' y avalando el gasto privado.
- Tras la polémica por el vehículo y versiones de internas con Martín Menem, el mandatario exigió que periodistas muestren sus patrimonios y criticó las marchas universitarias actuales.
- Esta postura reafirma el discurso libertario sobre propiedad privada y escala la tensión con la prensa, en un marco de investigaciones judiciales sobre el patrimonio del oficialismo.
El presidente Javier Milei salió este jueves en defensa del diputado libertario jujeño Manuel Quintar, luego de la polémica generada por su llegada al Congreso a bordo de un Tesla Cybertruck valuado en aproximadamente U$S 250.000. “Ojalá yo pudiera comprarme uno, ¿cuál es el problema?”, expresó el mandatario durante una entrevista en el canal de streaming oficialista Carajo. “Es un argumento comunista”, agregó al referirse a las críticas contra el legislador.
La controversia se había intensificado luego de versiones que indicaban que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habría cuestionado a Quintar por exhibir el vehículo en las inmediaciones del Congreso. Milei desmintió esa versión y aseguró que habló personalmente con Menem tras una publicación de la periodista Cecilia Boufflet.
“Lo llamé a Martín, porque si Martín dijo eso, me la iba a agarrar con Martín”, relató el mandatario. Según contó, el titular de Diputados le respondió: “No, ni en pedo, si el flaco se la compró con la propia, qué me importa”.
El Presidente volvió entonces a respaldar públicamente al diputado libertario. “Si el tipo se ganó honestamente la plata, se la gasta en lo que se le canta el culo, a mí qué me importa”, sostuvo.
Las declaraciones de Milei se dieron además en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a raíz de distintos viajes y gastos familiares que están siendo analizados por la Justicia.
En ese contexto, el Presidente apuntó también contra el periodismo y reclamó que los periodistas hagan públicas sus declaraciones patrimoniales. “A ver si están tan limpios”, lanzó.
Antes de participar en Carajo, Milei había brindado otra entrevista en el canal de streaming Neura, donde habló sobre la inflación de abril y defendió el rumbo económico del Gobierno.
Tras esa aparición, el mandatario se trasladó caminando al estudio de Carajo, acompañado por figuras cercanas al oficialismo, entre ellas el streamer y militante libertario Daniel Parisini, el asesor económico Felipe Núñez y el secretario de Educación, Alejandro Álvarez, quien permaneció detrás de escena. Durante la transmisión, Milei también volvió a cuestionar a sectores de izquierda y se refirió a la reciente marcha universitaria.
El comentario surgió luego de que Parisini señalara que había rectores universitarios que cobraban “tres o cuatro veces” más que el Presidente. A partir de allí, el mandatario cargó contra la izquierda y cuestionó el reclamo universitario.