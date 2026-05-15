El contratista de Adorni entregó facturas y chats sobre la obra de U$S 245.000 en Indio Cuá

Resumen para apurados
- El contratista Matías Tabar aportó facturas y chats a la fiscalía de Gerardo Pollicita para probar que Manuel Adorni pagó U$S 245.000 en efectivo por obras en el country Indio Cuá.
- Tras ser cuestionado por el oficialismo, Tabar entregó documentación de proveedores para ratificar que los trabajos se realizaron y pagaron 'en negro' entre finales de 2024 y 2025.
- La prueba compromete la situación judicial de Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito. La Justicia analiza también viajes familiares y cuenta con asesoramiento de la DAFI.
Matías Tabar, el contratista de Manuel Adorni, se presentó de manera espontánea ante la fiscalía de Gerardo Pollicita para aportar nueva documentación vinculada a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete.
El empresario entregó facturas y remitos relacionados con la compra de materiales y la contratación de servicios para la remodelación de la vivienda que Adorni posee en el barrio Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Fuentes ligadas a la causa confirmaron a Infobae que también aportó copias de mensajes intercambiados con proveedores con el objetivo de respaldar los detalles de las negociaciones y los acuerdos alcanzados para realizar distintos trabajos en la propiedad.
La documentación presentada es considerada relevante para la investigación, ya que apuntaría a confirmar que el monto total de la obra alcanzó los U$S 245.000 y que, según declaró Tabar, el dinero fue abonado en efectivo por Adorni.
El contratista compareció voluntariamente ante la fiscalía para ratificar y justificar todo lo que ya había manifestado previamente en el expediente judicial. Tras entregar el material, firmó el acta correspondiente y se retiró sin realizar declaraciones públicas.
Según pudo saber Infobae, Tabar decidió reunir y recuperar toda la información que pudiera servir para respaldar su versión luego de las declaraciones del presidente Javier Milei, quien lo había calificado públicamente de “militante kirchnerista” y “mentiroso”.
La declaración del contratista
Hace dos semanas, Tabar declaró ante la Justicia que Manuel Adorni le pagó U$S 245.000 “en efectivo, en negro y sin recibos” por las refacciones realizadas en la vivienda de Exaltación de la Cruz.
Durante esa presentación, el empresario entregó un listado detallado de los trabajos efectuados y aportó fotografías y videos del antes y después de la propiedad. También relató que el contacto inicial con Adorni se produjo a través de WhatsApp “por recomendaciones del barrio”.
Tabar es socio del grupo Alta Arquitectura y ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y julio de 2025. Explicó además que no solo se realizaron tareas de obra, sino también renovaciones vinculadas al mobiliario del hogar.
Las remodelaciones incluyeron trabajos en la entrada, el garaje, la galería y las escaleras, además de pintura interior, enduido y reparación de paredes. También hubo reemplazo de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de la parrilla y remodelación de la pileta con cascada.
A eso se sumaron trabajos integrales en la cocina, especialmente en mesadas, isla y desayunador, además de ajustes de iluminación y otras mejoras generales en la vivienda.
Según relató el contratista, Adorni volvió a contactarlo antes de que declarara ante la Justicia y le manifestó que necesitaba hablar con él.
En relación con la modalidad de pago, Tabar sostuvo: “Una cosa es lo que me pagó a mí, otra es lo que declaró que termina costando la obra. En ningún momento vinieron ni bolsos de dólares ni cajas de zapatos llenas de dólares”.
“Yo le pasé un presupuesto, que él aceptó. Empezamos a trabajar, empezó a pedir una cosa, otra cosa, y eso termina desembocando en el total de la obra, que es el que declaré, según mis cálculos”, agregó.
La investigación sobre el patrimonio de Adorni también incluye el análisis de más de 18 viajes realizados por la familia del funcionario dentro de la Argentina y al exterior desde 2022 hasta la actualidad.
En ese marco, el Ministerio Público Fiscal trabaja con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).