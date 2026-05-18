Guerra en Medio Oriente: Israel y Estados Unidos alistan otro ataque a Irán

La amenaza nuclear

La estabilidad de toda la región está en peligro, ante la escalada en las hostilidades. Ayer, un ataque con dron provocó un incendio cerca de una central nuclear en Emiratos Árabes Unidos. El Ministerio de Defensa de ese país afirmó que el dron es uno de los tres aparatos que entraron desde la frontera occidental, e impactó en un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, en la zona de Al Dhafra”. “Se están llevando a cabo investigaciones para determinar el origen de los ataques”, añadió el Ministerio.