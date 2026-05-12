La inflación en EEUU escaló al 3,8% impulsada por la energía y alejó una baja de las tasas

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos sorprendió al alza en abril, al alcanzar una variación interanual del 3,8%. Este registro, el más alto en tres años, superó el 3,7% previsto por el mercado y marca una preocupante aceleración respecto a marzo, propulsada principalmente por el shock en los precios de los combustibles derivado del conflicto en Medio Oriente.