Guerra en Medio Oriente: Irán recupera bases de misiles y prepara una escalada militar

MADRID, España.- Tras semanas de ataques contra su infraestructura militar, Estados Unidos e Israel aseguran haber debilitado el arsenal de Irán, pero nuevas evaluaciones apuntan a que conserva gran parte de su capacidad. Las nuevas evaluaciones de inteligencia, los informes de los medios estadounidenses, así como los movimientos militares y las declaraciones de funcionarios iraníes, han reforzado la especulación de que Teherán aún conserva una parte importante de su infraestructura de misiles y su capacidad de disuasión, y es probable que también se esté preparando para un escenario de reanudación de las hostilidades, según reporta la agencia Europa News.