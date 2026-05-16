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Guerra en Medio Oriente: Irán recupera bases de misiles y prepara una escalada militar

Es probable que también se esté preparando para un escenario de reanudación de las hostilidades.

Guerra en Medio Oriente: Irán recupera bases de misiles y prepara una escalada militar
Hace 2 Hs

MADRID, España.- Tras semanas de ataques contra su infraestructura militar, Estados Unidos e Israel aseguran haber debilitado el arsenal de Irán, pero nuevas evaluaciones apuntan a que conserva gran parte de su capacidad. Las nuevas evaluaciones de inteligencia, los informes de los medios estadounidenses, así como los movimientos militares y las declaraciones de funcionarios iraníes, han reforzado la especulación de que Teherán aún conserva una parte importante de su infraestructura de misiles y su capacidad de disuasión, y es probable que también se esté preparando para un escenario de reanudación de las hostilidades, según reporta la agencia Europa News.

El “New York Times” informó en un artículo, en el que citaba evaluaciones militares estadounidenses confidenciales, que, a principios de mayo, Irán había podido restablecer el acceso operativo a una gran parte de sus emplazamientos de misiles e instalaciones subterráneas. Según esas evaluaciones, Irán ha recuperado el acceso a 30 de sus 33 emplazamientos de misiles cerca del estrecho de Ormuz, problema que, según funcionarios estadounidenses, aún podría representar una amenaza potencial para los buques de guerra y petroleros estadounidenses que atraviesen la vía fluvial.

Según el “New York Times”, las agencias de inteligencia estadounidenses también han determinado que Irán todavía tiene acceso a alrededor del 90% de sus instalaciones subterráneas de almacenamiento y lanzamiento de misiles y que las instalaciones permanecen “parcial o totalmente operativas”. Estas evaluaciones se basan en imágenes de satélite y otras tecnologías de vigilancia.

Estas conclusiones difieren en cierta medida de las narraciones anteriores del presidente Donald Trump y Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, sobre la magnitud del daño causado a la capacidad militar de Irán, y no parece haber un consenso total en Estados Unidos sobre la verdadera magnitud de los daños.

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Los ataques masivos perpetrados durante 40 días por parte de Estados Unidos e Israel contra objetivos dispares en todo el territorio iraní suscitaron pocas dudas sobre el grave daño que no se ha mantenido en la capacidad militar y misilística de la República Islámica. Algunos informes israelíes y estadounidenses sugieren que un número importante de lanzamisiles iraníes han sido destruidos o abandonados. Sin embargo, los mismos informes también subrayan que Irán todavía tiene una capacidad significativa para mantener la disuasión.

Instalaciones subterráneas

Observadores afirman que una de las principales razones es la estructura fragmentada y multifacética del programa de misiles de Irán. Durante dos décadas, la República Islámica ha trasladado gran parte de su infraestructura de misiles a instalaciones subterráneas, túneles y lo que los funcionarios iraníes denominan “ciudades de misiles”, una estrategia diseñada para reducir la vulnerabilidad a los ataques aéreos y preservar la potencia de fuego tras el ataque inicial.

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Los expertos sostienen que la guerra demuestra que, si bien Estados Unidos e Israel han podido infligir daño a la infraestructura de Irán, parece difícil destruir por completo su programa de misiles. Prueba de ello son los ataques de Irán con misiles y drones contra objetivos en toda la región, en el golfo Pérsico o en Israel, hasta las últimas horas antes de que se estableciera el alto el fuego.

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