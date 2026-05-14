Frente común en Pekín: Trump y Xi exigen un Irán no nuclear y el desbloqueo del Estrecho de Ormuz

Resumen para apurados
- Trump y Xi Jinping sellaron en Pekín una alianza para exigir un Irán no nuclear y la reapertura del Estrecho de Ormuz, clave para el 20% del crudo mundial, tras el bloqueo de Teherán.
- El cierre del paso ocurrió el 28 de febrero. Ante la crisis, China busca comprar crudo a EE.UU. Trump asistió con líderes de Silicon Valley para fortalecer su posición política.
- Esta unión busca reducir la dependencia del Golfo y estabilizar mercados globales. Se espera que los anuncios de este viernes marquen un hito histórico en la relación bilateral.
En una cumbre de alto impacto en el Gran Palacio del Pueblo, Donald Trump y Xi Jinping sellaron una inesperada alianza táctica frente a la crisis en Oriente Medio. Ambos mandatarios coincidieron en que Irán "no debe poseer nunca" armas nucleares y exigieron que el estrecho de Ormuz permanezca abierto, libre de militarización y sin peajes, para asegurar el suministro energético global.
El estrecho, por donde circula el 20% del crudo mundial, sufre un cierre casi total por parte de Teherán tras el estallido de las hostilidades el pasado 28 de febrero. Ante esta parálisis, China -que importa más de la mitad de su crudo de esa región- giró su estrategia.
Xi expresó su interés formal en incrementar la compra de petróleo estadounidense para mitigar la inestabilidad en el Golfo.
La cumbre también tuvo un fuerte componente corporativo. Trump llegó escoltado por los CEOs de Apple (Tim Cook), Nvidia (Jensen Huang) y Tesla (Elon Musk), enviando un mensaje de cohesión entre el poder político y el Silicon Valley.
Aunque la jornada cerró sin acuerdos firmados, la expectativa se traslada a este viernes, en lo que Trump calificó como una cita que podría ser "la más importante de la historia".