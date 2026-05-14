Secciones
Mundo

Frente común en Pekín: Trump y Xi exigen un Irán no nuclear y el desbloqueo del Estrecho de Ormuz

En un histórico acercamiento, los líderes de las dos superpotencias coinciden en garantizar el libre tránsito de hidrocarburos y reducir la dependencia del Golfo Pérsico.

Frente común en Pekín: Trump y Xi exigen un Irán no nuclear y el desbloqueo del Estrecho de Ormuz
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Trump y Xi Jinping sellaron en Pekín una alianza para exigir un Irán no nuclear y la reapertura del Estrecho de Ormuz, clave para el 20% del crudo mundial, tras el bloqueo de Teherán.
  • El cierre del paso ocurrió el 28 de febrero. Ante la crisis, China busca comprar crudo a EE.UU. Trump asistió con líderes de Silicon Valley para fortalecer su posición política.
  • Esta unión busca reducir la dependencia del Golfo y estabilizar mercados globales. Se espera que los anuncios de este viernes marquen un hito histórico en la relación bilateral.
Resumen generado con IA

En una cumbre de alto impacto en el Gran Palacio del Pueblo, Donald Trump y Xi Jinping sellaron una inesperada alianza táctica frente a la crisis en Oriente Medio. Ambos mandatarios coincidieron en que Irán "no debe poseer nunca" armas nucleares y exigieron que el estrecho de Ormuz permanezca abierto, libre de militarización y sin peajes, para asegurar el suministro energético global.

El estrecho, por donde circula el 20% del crudo mundial, sufre un cierre casi total por parte de Teherán tras el estallido de las hostilidades el pasado 28 de febrero. Ante esta parálisis, China -que importa más de la mitad de su crudo de esa región- giró su estrategia. 

Xi expresó su interés formal en incrementar la compra de petróleo estadounidense para mitigar la inestabilidad en el Golfo.

La cumbre también tuvo un fuerte componente corporativo. Trump llegó escoltado por los CEOs de Apple (Tim Cook), Nvidia (Jensen Huang) y Tesla (Elon Musk), enviando un mensaje de cohesión entre el poder político y el Silicon Valley. 

Aunque la jornada cerró sin acuerdos firmados, la expectativa se traslada a este viernes, en lo que Trump calificó como una cita que podría ser "la más importante de la historia".

Temas ChinaXi JinpingDonald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Visita de Trump a China: bienvenida con flores para una diplomacia dura

Visita de Trump a China: bienvenida con flores para una diplomacia dura

Cumbre de alto voltaje en Beijing: Trump y Xi buscan un equilibrio entre la guerra en Irán y la tregua comercial

Cumbre de alto voltaje en Beijing: Trump y Xi buscan un equilibrio entre la guerra en Irán y la tregua comercial

Caída de la popularidad del mandatario: Trump viaja a China con necesidad de victorias

Caída de la popularidad del mandatario: Trump viaja a China con necesidad de victorias

Lo más popular
Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes
1

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre
2

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
3

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura
4

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura

YPF sube los combustibles 1% y los congela por 45 días con un sistema buffer
5

YPF sube los combustibles 1% y los congela por 45 días con un sistema "buffer"

Ranking notas premium
Dos tucumanos la rompen en Australia cocinando una típica comida argentina: No vendemos medialunas, vendemos nostalgia
1

Dos tucumanos la "rompen" en Australia cocinando una típica comida argentina: "No vendemos medialunas, vendemos nostalgia"

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes
2

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial
3

El Ejecutivo envió 12 pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes clave en la justicia provincial

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida
4

Con orden, paciencia y contundencia: así construyó San Martín un triunfo que puede marcar un punto de partida

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir
5

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

Más Noticias
YPF sube los combustibles 1% y los congela por 45 días con un sistema buffer

YPF sube los combustibles 1% y los congela por 45 días con un sistema "buffer"

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

“Apurar a la vieja”: los chats de los policías acusados de secuestrar a un joven y exigir $240.000 a su madre

¿Qué pasará con el servicio domiciliario de gas durante el invierno?

¿Qué pasará con el servicio domiciliario de gas durante el invierno?

Alerta por frío: siguen las heladas y anticipan posibles lluvias para el fin de semana

Alerta por frío: siguen las heladas y anticipan posibles lluvias para el fin de semana

Seguro tenés esta sopa instantánea en tu cocina: los riesgos para la salud que advierten los nutricionistas

Seguro tenés esta sopa instantánea en tu cocina: los riesgos para la salud que advierten los nutricionistas

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura

El “Millonario” ya está en semis: cinco virtudes que explican por qué River es candidato al Apertura

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

Secuestros policiales de personas: un modus operandi con varios antecedentes

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes

Acusan a un médico de defraudar al Subsidio de Salud con prestaciones médicas inexistentes

Comentarios