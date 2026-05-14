Guerra en Medio Oriente: Irán apuesta fuerte, convencido de su ventaja

Recuerda que el contexto no es ideal, ya que el pueblo está “extremadamente descontento” tras las grandes manifestaciones de enero, reprimidas con sangre, y al impacto de la guerra sobre la economía y las infraestructuras. Pero el poder iraní considera que está en juego su supervivencia, “por lo tanto, está dispuesto a absorber un importante dolor económico si eso le permite resistir hasta la salida de Trump”, añade el profesor.