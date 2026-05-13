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El costo de la guerra en Irán se acerca a los U$S 29.000 millones

La cifra representa unos 4.000 millones más que lo estimado hace dos semanas, indicó el Pentágono.

El costo de la guerra en Irán se acerca a los U$S 29.000 millones
Hace 7 Hs

El costo de la guerra con Irán se acerca a los 29.000 millones de dólares, , en momentos en que el presidente Donald Trump enfrenta un creciente escrutinio por el conflicto.

La nueva cifra fue revelada por el Departamento de Defensa durante una audiencia en la que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, testificaban en el Capitolio sobre una solicitud presupuestal de 1,5 billones de dólares para 2027. Jules Hurst III, director financiero del Pentágono, dijo a los legisladores: “Al momento del testimonio (...) eran 25.000 millones de dólares”, en referencia al estimado entregado por Hegseth el 29 de abril. Pero una revisión acercó la cifra al estimado actual, indicó el jefe del Estado Mayor Conjunto, y citó actualizaciones en “costos de reparación y sustitución de equipo” y mayores gastos operativos. Presionado sobre cuándo el Congreso recibirá un reporte completo de los costos de la guerra, Hegseth dijo que la administración requerirá “lo que sea que pensemos que es necesario”.

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