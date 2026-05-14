"Hay gas, unos cinco millones de metros cúbicos", aseguró Abad tras la reunión con Nación

Ante la prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo explicó explicó este jueves: “Habíamos manifestado que teníamos una preocupación porque el Gobierno nacional, no solo a Tucumán, sino a todo el norte no le garantizaba la provisión del gas para los hogares ni para las industrias, que mayoritariamente funcionan con gas industrial. Veíamos con preocupación que no lo garantizaba y tampoco decía nada al respecto. Por eso, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, pidió audiencia e invitó a representantes de las economías regionales y tuvo una reunión en Capital Federal”.