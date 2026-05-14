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Política

"Hay gas, unos cinco millones de metros cúbicos", aseguró Abad tras la reunión con Nación

Funcionarios provinciales y representantes de los sectores azucarero y citrícola mantuvieron reuniones con la titular de Energía, ante la preocupación por cortes para las plantas agroindustriales del norte.

Osvaldo Jaldo y Daniel Abad. COMUNICACIÓN PÚBLICA Osvaldo Jaldo y Daniel Abad. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • El ministro Daniel Abad confirmó la disponibilidad de 5 millones de m³ de gas tras reunirse con Nación para garantizar el suministro a la agroindustria de Tucumán y el Norte.
  • Ante el recorte presupuestario, la Provincia gestionó el cupo de gas necesario para el inicio de la zafra azucarera y la producción citrícola, evitando la parálisis de las plantas.
  • La continuidad del diálogo busca blindar la actividad industrial y el empleo regional. Se esperan definiciones la próxima semana para normalizar el mercado energético del NOA.
Resumen generado con IA

La Provincia mantuvo reuniones con autoridades nacionales para garantizar el suministro energético durante la etapa productiva y avanzó en acciones conjuntas con el sector privado para fortalecer la respuesta del sistema, en medio de la advertencia por posibles cortes del fluido para las plantas agroindustriales, en especial las citrícolas y en el arranque de la zafra para los ingenios sucroalcoholeros.

Ayer, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el secretario de Producción, Eduardo Castro, acompañaron a representantes de las industrias azucarera y citrícola tucumana en una reunión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, y el subsecretario de Combustibles Líquidos, Federico Veller.

En representación del sector azucarero, se encontraban: Jorge Luis Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA) y a la gerente General de la Compañía Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro; en tanto que por el sector citrícola, estuvo presente el vicepresidente de Acnoa, Martin Galiana.

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Ante la prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo explicó explicó este jueves: “Habíamos manifestado que teníamos una preocupación porque el Gobierno nacional, no solo a Tucumán, sino a todo el norte no le garantizaba la provisión del gas para los hogares ni para las industrias, que mayoritariamente funcionan con gas industrial. Veíamos con preocupación que no lo garantizaba y tampoco decía nada al respecto. Por eso, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, pidió audiencia e invitó a representantes de las economías regionales y tuvo una reunión en Capital Federal”.

Por su parte, el ministro de Economía y Producción brindó detalles sobre el resultado del encuentro mantenido en la Secretaría de Energía de la Nación. En ese sentido, señaló: “La respuesta es que hay gas, cinco millones de metros cúbicos, pero hicieron un reacomodamiento del mercado", describió. 

"Las gestiones siguen y nos han agradecido el abrir la puerta al diálogo. Seguirán mañana y la semana que viene con el fin de garantizar a la industria el gas para que sigan funcionando", añadió. 

En esa línea, explicó que los ingenios azucareros "necesitan gas para arrancar y luego continúan funcionando con la biomasa, mientras que las industrias citrícolas también necesitan este servicio". 

"Las gestiones están encaminadas; esperaremos los resultados la semana que viene y que sean satisfactorios. Fue bastante ilustrativa la reunión porque se puso todo sobre la mesa. Vamos a esperar los resultados y esperamos que sean favorables, no tan solo para Tucumán, sino para todo el norte argentino”, explicó. 

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En el Ejecutivo provincial subrayaron la importancia de continuar el diálogo con Nación y con los sectores productivos para garantizar la provisión energética que permita sostener la actividad industrial y el empleo en la región.

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