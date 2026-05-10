La crisis del transporte se agrava en el interior del país

El sistema de transporte público de pasajeros atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años en distintas provincias argentinas. Aumentos de boletos, suspensión de choferes, salarios pagados en cuotas y reducción de servicios forman parte de un escenario que se explica por la caída de pasajeros, el incremento de los costos operativos y la quita de subsidios nacionales.
Según consignó Ámbito, en Santiago del Estero los concejales de la Capital y de La Banda aprobaron un aumento del 22% en el boleto urbano, que pasará de $1.140 a $1.390. La última actualización tarifaria se había realizado en diciembre de 2025. Los ediles justificaron la medida por el aumento de costos, la caída en la venta de boletos y el incumplimiento del envío de fondos compensatorios por parte del Gobierno nacional.
En Bahía Blanca también se aprobó una suba escalonada de tarifas. El Concejo Deliberante autorizó un incremento del 19% inicial, que llevará el boleto plano de $1.545 a $1.838,50 durante 30 días, con nuevos ajustes previstos para junio y julio. Cuando concluya el esquema escalonado, el aumento total rondará el 30%. La votación se definió por un estrecho margen de 11 votos contra 10 y estuvo atravesada por cuestionamientos políticos debido a la ausencia de concejales de La Libertad Avanza.
La situación también se replica en Esquel, Chubut, donde la comisión de Transporte aprobó llevar el boleto único de $1.200 a $1.600 hasta fines de junio y a $1.800 desde julio. La oposición cuestionó el proyecto por “inconsistencias detectadas en los valores y cálculos elaborados por la empresa Jacobsen” y por el impacto que tendrá sobre las familias en medio de la crisis económica. El presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez, admitió que el retraso tarifario agravó la situación: “Pasados siete u ocho meses, el aumento va a impactar mucho más”. Además, sostuvo que “la inflación ha impactado de una forma que no es lo que el Gobierno dice todos los días”.
En Jujuy, el Gobierno provincial autorizó una suba del 3% en el transporte de media distancia. El pasaje desde la capital hasta La Quiaca pasó a costar $31.800 y el viaje a Humahuaca, $14.400. Allí, además, trabajadores denunciaron despidos y reducción de servicios en distintas empresas. La Cámara de Transporte local alertó que más de 1.600 puestos de trabajo están en riesgo. “Lo que está pasando en la provincia es un reflejo de lo que ocurre en todo el país”, afirmó el presidente de la entidad, Guillermo Ruiz.
En Tucumán
El deterioro del sistema también impacta en Tucumán. El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán evalúa nuevos incrementos tarifarios y los choferes -según precisó UTA local- cobrarán salarios en cuotas debido a las dificultades financieras del sector. El secretario general del gremio, César González, detalló que un trabajador con 15 años de antigüedad debería percibir alrededor de $2.750.000, cifra que incluye el salario acordado, sumas no remunerativas y diferencias salariales pendientes.
Según datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la cantidad de pasajeros cayó un 21% en el último año y la oferta de colectivos se redujo un 30% en el primer cuatrimestre de 2026. En el interior, el escenario se agravó tras la eliminación de subsidios nacionales decidida por el gobierno de Javier Milei a fines de 2023.