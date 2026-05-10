La crisis del transporte se agrava en el interior del país

La situación también se replica en Esquel, Chubut, donde la comisión de Transporte aprobó llevar el boleto único de $1.200 a $1.600 hasta fines de junio y a $1.800 desde julio. La oposición cuestionó el proyecto por “inconsistencias detectadas en los valores y cálculos elaborados por la empresa Jacobsen” y por el impacto que tendrá sobre las familias en medio de la crisis económica. El presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez, admitió que el retraso tarifario agravó la situación: “Pasados siete u ocho meses, el aumento va a impactar mucho más”. Además, sostuvo que “la inflación ha impactado de una forma que no es lo que el Gobierno dice todos los días”.