El Gobierno firmó un acuerdo con el hospital Italiano para fortalecer la salud pública provincial

Y prosiguió: "Con la Universidad del Hospital Italiano, donde nuestros residentes van a poder terminar de perfeccionarse en un hospital de alta complejidad y de jerarquía. Si bien nosotros ya venimos teniendo convenio con el hospital donde, de alguna manera, derivamos a pacientes tucumanos que necesitan atención de una salud de alta complejidad. Hoy hemos ampliado los convenios para que nuestros residentes, nuestros profesionales médicos, también tengan la posibilidad de capacitarse en ese hospital de tantas jerarquía", según el comunicado oficial.