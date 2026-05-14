El Gobierno firmó un acuerdo con el hospital Italiano para fortalecer la salud pública provincial
El convenio entre el Ministerio de Salud Pública y la institución de Buenos Aires apunta a reforzar la capacitación médica, la investigación y la atención de alta complejidad mediante intercambio profesional y formación de residentes.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo firmó un convenio con el Hospital Italiano en Tucumán para fortalecer la salud pública mediante capacitación e investigación médica especializada.
- El acuerdo expande el vínculo asistencial previo, permitiendo que residentes tucumanos se perfeccionen en alta complejidad e intercambien conocimientos científicos de vanguardia.
- La alianza busca elevar la calidad del sistema sanitario provincial y garantizar respuestas innovadoras frente a los desafíos médicos actuales en un contexto económico complejo.
En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó la firma del acuerdo marco de cooperación entre el Ministerio de Salud Pública de Tucumán y el Hospital Italiano de Buenos Aires, una alianza destinada a fortalecer el sistema sanitario provincial mediante acciones conjuntas en asistencia, capacitación, investigación e innovación.
"Este acuerdo con el Hospital Italiano nos permitirá seguir mejorando la atención y la capacitación de nuestros profesionales", expresó el mandatario durante su discurso.
Asimismo, el mandatario remarcó que el Gobierno se esfuerza para sostener y fortalecer el sistema sanitario en un contexto económico complejo.
"Hemos dado un paso muy importante en materia de salud, en general, en la provincia, pero en particular la salud pública, que es donde tenemos una responsabilidad directa del Estado como es firmar ese convenio con el Hospital Italiano", dijo.
Y prosiguió: "Con la Universidad del Hospital Italiano, donde nuestros residentes van a poder terminar de perfeccionarse en un hospital de alta complejidad y de jerarquía. Si bien nosotros ya venimos teniendo convenio con el hospital donde, de alguna manera, derivamos a pacientes tucumanos que necesitan atención de una salud de alta complejidad. Hoy hemos ampliado los convenios para que nuestros residentes, nuestros profesionales médicos, también tengan la posibilidad de capacitarse en ese hospital de tantas jerarquía", según el comunicado oficial.
El hospital Italiano de Buenos Aires es reconocido como una institución de referencia en el sistema de salud argentino por su trayectoria, excelencia médica y capacidad de brindar atención integral en prácticamente todas las especialidades y niveles de complejidad. En ese marco, el acuerdo contempla el intercambio de conocimientos, formación continua, rotación de residencias médicas, investigación clínica y desarrollo de soluciones innovadoras aplicadas a la salud.
El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, subrayó el impacto positivo que tendrá el convenio para el sistema sanitario provincial. "Ya manteníamos un vínculo asistencial. Ahora fortalecemos y oficializamos avances en capacitación, cursos, rotación de residencias e investigación", señaló.
"La posibilidad de la rotación mutua de profesionales y residentes entre Tucumán y Buenos Aires, además de participar en trabajos científicos e investigaciones, nos llena de orgullo", añadió.
Por su parte, el director de Relaciones Institucionales del Hospital Italiano, Juan Carlos Teterizo, agradeció la recepción brindada por la provincia y valoró el compromiso de Tucumán con la salud y la educación.
“Es un paso sumamente importante para mejorar nuestras relaciones, especialmente desde el punto de vista educativo”, sostuvo el profesional tucumano y además, destacó que el Hospital Italiano trabaja sobre cuatro pilares fundamentales: asistencia, educación, investigación e innovación.
“Queremos abrir estas puertas al Gobierno de Tucumán. Sabemos que la provincia es un polo importante en el desarrollo de la salud pública y privada, y buscamos aportar especialmente desde la educación como un elemento central en todo el sistema sanitario”, indicó.
A su turno, el representante de la Universidad del Hospital Italiano, Alfredo Eymann, resaltó la relevancia del acuerdo para el desarrollo profesional y académico.
“El Gobierno ha demostrado un alto interés en fortalecer sus capacidades en salud, y el hospital Italiano tiene mucho para ofrecer en materia educativa”, expresó.
Asimismo, remarcó la trayectoria de la institución en formación médica y actualización profesional y dijo que "la medicina cambia minuto a minuto. Por eso, una de las principales virtudes es aprender a resolver problemas de salud en contextos diferentes, con alta complejidad tanto en salud como en educación".