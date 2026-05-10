Las transferencias nacionales al PAMI cayeron un 54,4%

Restricciones denunciadas en Concordia; despidos en Rosario; una convocatoria a afiliados en Posadas; una interpelación a la unidad de Puerto Madryn por parte de su Consejo Deliberante: son algunos de los ejemplos de las consecuencias de la actual política del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que se multiplican en todo el país. La dirigencia opositora en el Congreso comenzó a insistir con debatir una solución legislativa, aunque se encuentran con una traba concreta por la designación de presidentes libertarios en comisiones claves.