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Las transferencias nacionales al PAMI cayeron un 54,4%

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió sobre una fuerte caída de recursos nacionales en el primer cuatrimestre de 2026.

PROTESTA EN PAMI. Jubilados reclamaron por la falta de atención. Foto de LA GACETA / Analía Jaramillo PROTESTA EN PAMI. Jubilados reclamaron por la falta de atención. Foto de LA GACETA / Analía Jaramillo
Hace 2 Hs

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que las transferencias de recursos nacionales al PAMI registraron una caída real de 54,4% durante el primer cuatrimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior.

Según datos oficiales analizados por la OPC y difundidos por el Instituto Consenso Federal, entre enero y abril el PAMI recibió $0,4 billones del Tesoro y otros $0,6 billones provenientes de la Anses. De acuerdo con el reporte, esa ejecución presupuestaria representó una baja de 54,4% en términos reales respecto de igual tramo de 2025.

Además, durante abril el Tesoro ejecutó asistencias financieras por $0,2 billones y la Anses aportó una cifra equivalente, lo que implicó una caída interanual real de 29,5%.

El informe sostuvo que los datos surgen del Sistema Integrado de Información Financiera, administrado por el Ministerio de Economía, y fueron procesados por la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En el documento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas también se consignó que el PAMI “sigue sin garantizar la normal provisión de medicamentos” y atraviesa “una fuerte tensión interna con los médicos de cabecera”.

El director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, afirmó que la situación “es delicadísima”, al remarcar que “casi ocho de cada 10 jubilados de toda la Argentina están atendidos por el PAMI”.

La reducción de recursos se conoce mientras crecen las críticas al sistema de salud y aumentan las advertencias sobre el impacto de los ajustes presupuestarios en la atención médica y el acceso a medicamentos.

Restricciones denunciadas en Concordia; despidos en Rosario; una convocatoria a afiliados en Posadas; una interpelación a la unidad de Puerto Madryn por parte de su Consejo Deliberante: son algunos de los ejemplos de las consecuencias de la actual política del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que se multiplican en todo el país. La dirigencia opositora en el Congreso comenzó a insistir con debatir una solución legislativa, aunque se encuentran con una traba concreta por la designación de presidentes libertarios en comisiones claves.

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